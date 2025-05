Google brengt WhatsApp-extensie voor Gemini-app uit

Google heeft een extensie voor WhatsApp uitgebracht in zoekassistent Gemini. Daarmee kunnen gebruikers geschreven en gesproken berichten opstellen in de AI-app en in WhatsApp versturen. Het is de eerste thirdpartyapp die als extensie beschikbaar komt in Gemini.

Google schrijft op een ondersteuningspagina dat het inmiddels voor een beperkt aantal gebruikers een WhatsApp-extensie heeft uitgebracht voor Gemini. Het gaat om een gefaseerde release, waarmee nog niet iedere gebruiker toegang heeft tot de tool. Het was al eerder bekend dat Google werkte aan een dergelijke extensie, maar niet wanneer die uitkwam.

Met de extensie kunnen gebruikers in Gemini berichten genereren en die via WhatsApp versturen. Het gaat om zowel tekstberichten als spraakberichten. Voorlopig is die functionaliteit alleen nog in het Engels beschikbaar, maar Google zegt dat gebruikers wel berichten in andere talen kunnen opstellen via Google Assistent in de Gemini-app. Een andere beperking is dat de functie nog niet werkt vanaf het vergrendelscherm.

Google heeft verder ook extensies voor sms-berichten en voor telefoongesprekken uitgebracht. Ook die kondigde het bedrijf eerder al aan. Google kondigde eerder al aan dat Gemini ondersteuning zou krijgen voor extensies, maar het ging in de eerste plaats om extensies voor alleen zijn eigen diensten zoals Google Home of Gmail. WhatsApp is de eerste thirdpartydienst die wordt ondersteund als extensie.

Gemini was lange tijd niet beschikbaar in Nederland. Dat is wel sinds begin oktober het geval.