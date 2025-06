Google brengt Gemini-Android-app uit in België en Nederland

Google heeft de Gemini-Android-app uitgebracht in België en Nederland. Met de app kunnen gebruikers vragen stellen aan de generatieve-AI-chatbot via tekst of audio. Gebruikers kunnen ook afbeeldingen doorsturen. Gemini kan Google Assistent vervangen in Android.

De Gemini-app is vanaf woensdag te downloaden in de Play Store in meer Europese landen, waaronder Nederland en België, meldt Google. Gemini ondersteunt ook de Nederlandse taal. Google zegt dat gebruikers met de app bijvoorbeeld een foto kunnen maken van een lekke fietsband en Gemini vragen hoe deze moet worden vervangen. Het bedrijf spreekt over 'een belangrijke eerste stap in het creëren van een echte AI-assistent'.

Gebruikers kunnen de Gemini-app zodanig instellen dat deze in plaats van Google Assistent verschijnt. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld, afhankelijk van de telefoon, Gemini oproepen door vanuit de hoek swipen, de aan-uitknop in te drukken, of door 'Hey Google' te zeggen. "Veel door gebruikers gewaardeerde spraakfuncties in Google Assistent zullen beschikbaar zijn via de Gemini-app, zoals timers zetten, bellen en herinneringen instellen. We werken eraan om in de toekomst nog meer functies te ondersteunen", schrijft Google. Op iOS wordt Gemini 'de komende weken' beschikbaar in de Google-app.