AI-assistent Android krijgt mogelijkheid om pdf's en video's te doorzoeken

De AI-assistent op Android krijgt de mogelijkheid om onder meer pdf's en video's te doorzoeken. Daardoor moeten gebruikers makkelijker vragen kunnen stellen over info in die bestanden. Ook komt er audioanalyse om te waarschuwen voor scamoproepen.

Het doorzoeken van grote pdf's en YouTube-video's lijken functies te worden die in elk geval deels een Gemini Advanced-abonnement te vereisen. Bovendien vereisen ze een internetverbinding. De assistent is contextafhankelijk en stelt bij het kijken van een YouTube-video voor om vragen te stellen over de video. Bij een pdf wordt het mogelijk om vragen te stellen over de inhoud.

Daarnaast komt er een functie om lokaal op de telefoon de assistent mee te laten luisteren met telefoongesprekken en in realtime te waarschuwen als het mogelijk gaat om een scam. Dat gebeurt met Gemini 1.0 Nano op telefoons. Beide functies komen in Android 15, dat vermoedelijk tegen het najaar uitkomt. Google gaat woensdag meer details bekendmaken over de komende Android-versie.