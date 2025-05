Google zet zijn AI-chatbot Gemini in Foto's om vragen te stellen over onder meer eigen foto's. De dienst komt deze zomer uit, al is onbekend wanneer dat in het Nederlands gaat kunnen.

Gebruikers kunnen onder meer vragen wat het eigen kenteken is of wanneer een kind precies leerde zwemmen, zo zei ceo Sundar Pichai tijdens zijn keynote op ontwikkelaarsconferentie Google I/O. De functie gaat Ask Photos heten en is bedoeld om vragen te stellen aan de eigen database van foto's.