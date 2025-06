Google gaat inactieve accounts en data in de toekomst sneller verwijderen

Google gaat inactieve accounts sneller verwijderen. Het bedrijf verandert het beleid, zodat het accounts kan verwijderen die langer die twee jaar niet hebben ingelogd. Het gaat ook om bijbehorende gegevens zoals die in Drive. De accounts krijgen wel waarschuwingen.

Google schrijft in een blogpost dat het het beleid rondom inactieve accounts aanpast. Voorheen werden accounts alleen verwijderd als die 'inactief' waren, maar wat inactiviteit precies inhield, werd bepaald op een aantal verschillende factoren. Nu gaat er een harde grens gelden van twee jaar; als er zo lang niets op een account is gedaan of als er niet mee is ingelogd, kan Google dat account en de bijbehorende data verwijderen.

Dat geldt niet direct voor alle accounts. Google zegt dat het begint met accounts die ooit zijn aangemaakt en daarna nooit meer zijn gebruikt. Ook krijgen accounts 'meerdere notificaties gedurende maanden' voordat hun gegevens permanent worden verwijderd. Dat gebeurt verder op zijn vroegst pas in december van dit jaar.

Als een account inlogt, wordt dat gezien als activiteit. Verdere vormen van activiteit zijn als gebruikers e-mails verzenden, Google Drive gebruiken, iets kijken op YouTube, een app downloaden in de Play Store, iets opzoeken of met Googles single sign-on inloggen.

Het beleid geldt alleen voor persoonlijke Google-accounts. Accounts die binnen een Workspace- of een Education-pakket vallen, worden niet verwijderd. Ook betalende One-gebruikers blijven hun account altijd behouden.

Bij het verwijderen van accounts verwijdert Google ook alle bijbehorende data. Het bedrijf noemt specifiek gegevens uit Gmail, Drive, Meet, Calendar, YouTube en Photos. Voor Google Photos geldt in het algemeen het beleid dat gebruikers er eens per twee jaar op moeten inloggen, ongeacht wat ze verder met hun Google-account doen.