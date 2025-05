Google Drive heft limiet van vijf miljoen items weer op

Google Drive heft de limiet van vijf miljoen items weer op. Dat heeft het bedrijf laten weten. De zoekgigant had de limiet enkele maanden geleden ingesteld, maar had dat nergens tegen gebruikers gezegd en zette er ook niets over in supportdocumentatie.

De limiet trof 'een beperkt aantal personen', zegt Google. Daarbij ging het vermoedelijk wel om de grootste en meest betalende klanten. De limiet was volgens Google nodig om de stabiliteit van de webopslag te waarborgen en de prestaties te optimaliseren. Nu gaat Google daar andere manieren voor vinden, zonder een limiet te stellen op het aantal bestanden dat mogelijk is in een Drive-account.

Google zegt er nu bij dat als het wijzigingen doorvoert, het klanten en gebruikers van tevoren op de hoogte zal stellen. Dat gebeurde nu niet. Dat de limiet er was, kwam pas naar voren toen er meldingen kwamen. Pas daarna bevestigde het bedrijf dat er een limiet was.