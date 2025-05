Gerucht: Apple ontslaat klein aantal medewerkers

Apple heeft nu toch een kleine ontslagronde aangekondigd, zo melden diverse media. Het bedrijf heeft dat tot nu toe voor zover bekend niet gedaan, terwijl alle andere grote techbedrijven juist grote ontslagrondes hebben doorgevoerd het afgelopen half jaar.

De ontslagen vallen in de divisie die verantwoordelijk is voor Apple Stores, meldt financieel persbureau Bloomberg. Behalve Bloomberg heeft ook Business Insider gehoord over de ontslagen. Apple noemt het intern geen ontslagronde, maar heeft het over het 'stroomlijnen van de organisatie'. Medewerkers noemen het wel een ontslagronde, zo melden beide media.

Het gaat vermoedelijk om een klein aantal mensen. Het is de eerste keer dat een bericht over ontslagen binnen Apple naar buiten komt. Wel werd eerder bekend dat Apple aan het beknibbelen is op de kosten. Techbedrijven hebben te maken met tegenvallende resultaten, omdat consumenten en bedrijven minder hardware kopen. Maandag kwam al het gerucht naar buiten dat Apple de M2-socs enkele maanden niet heeft laten produceren, vermoedelijk door een tegenvallende vraag.

Apple heeft tot nu toe geen ontslagrondes doorgevoerd en nam tijdens de pandemie ook minder mensen aan dan andere grote techbedrijven. Alle andere grote techbedrijven deden dat wel en Meta tot nu toe zelfs twee keer.