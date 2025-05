Nokia wil later dit jaar 4G-netwerk op de maan online brengen

Het Finse netwerkbedrijf Nokia wil later dit jaar een werkend 4G-netwerk op de maan activeren. Het netwerk zal bestaan uit een basisstation en een rover, die met elkaar communiceren via 4G. De hardware moet de extreme omstandigheden op de maan aankunnen.

Intuitive Nova-C-maanlander

Het basisstation en de rover moeten later dit jaar mee met een SpaceX-missie, zegt Nokia tegen CNBC. Dat gebeurt in een Nova-C-maanlander van Intuitive. SpaceX brengt de hardware niet helemaal naar de maan, maar de netwerkapparatuur krijgt een eigen propulsiesysteem om de reis te volbrengen. Het netwerk komt in de Shackleton-krater aan de zuidkant van de maan.

Het 4G-netwerk zal onder meer in gebruik zijn voor de Artemis 3-maanmissie die NASA voorbereidt. Die moet voor het eerst in meer dan vijftig jaar mensen op de maan zetten. Die astronauten kunnen vervolgens met elkaar en met Mission Control communiceren via het 4G-netwerk. Daardoor moet het mogelijk zijn de rover op afstand te besturen en video te livestreamen vanaf de maan.

Via welke techniek de verbinding met de aarde verloopt, is onduidelijk. NASA gaf enkele jaren geleden geld aan Nokia om 4G voor op de maan te ontwikkelen. Dat was onder meer nodig, omdat de apparatuur op de maan extremere omstandigheden moet kunnen weerstaan dan op aarde. Volgens Nokia kan de apparatuur dat.