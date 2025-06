Indiase maanlander Chandrayaan-3 landt als eerste op zuidpool van de maan

De Indiase ruimtesonde Chandrayaan-3 is met succes geland op het maanoppervlak. Het is voor het eerst dat een succesvolle landing plaatsvond op de zuidpool van de maan. Eerder deze week crashte een Russische maanlander nabij die landingsplek.

De Chandrayaan-3-missie voltooide woensdagmiddag rond 14.33 uur succesvol een zachte landing nabij de zuidpool van de maan. Daarmee is India het vierde land dat op de maan is geland, na de Verenigde Staten, de voormalige Sovjet-Unie en China. Het is bovendien de eerste succesvolle missie naar de zuidpool van de maan; alle voorgaande maanmissies landden nabij de evenaar, een veiliger landingsgebied met minder kraters en zonlicht voor het opladen van ruimteapparatuur met zonnepanelen.

De Chandrayaan-3-missie werd op 14 juli gelanceerd en kwam op 5 augustus in een baan rondom de maan terecht. Het Indiase ruimtevaartuig heeft een rover aan boord die onderzoek gaat doen op de zuidpool van de maan, onder meer met röntgenspectrometrie om de elementaire samenstelling van het maanoppervlak te bepalen. De hoop is dat er bevroren water te vinden is. Astronauten zouden dat water kunnen gebruiken voor toekomstige missies. De rover blijft naar verwachting twee weken actief.

Enkele dagen geleden probeerde ook Rusland een ruimtevaartuig te landen op de zuidpool van de maan. Die missie mislukte; de Luna-25-lander kwam tijdens het voorbereiden van de landing in een 'onvoorspelbare baan' terecht en stortte uiteindelijk neer op het maanoppervlak.

De succesvolle landing van Chandrayaan-3. Bron: Indian Space Research Organisation