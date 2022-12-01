SpaceX stelt lancering Japanse maanlander opnieuw uit na inspectie Falcon 9

SpaceX stelt de lancering van de Hakuto-R-maanlander uit. De maanlander zou op donderdag gelanceerd worden met een Falcon 9, maar SpaceX besloot dit uit te stellen na inspectie van de raket. Er is nog geen nieuwe lanceerdatum bepaald.

De Hakuto-R Mission 1 van het Japanse ruimtebedrijf ispace zou op donderdagochtend gelanceerd worden vanuit Florida, maar dat is niet meer de planning. SpaceX meldt op Twitter dat de lancering is uitgesteld na 'inspectie van de draagraket en controle van de gegevens'. Verdere details over de oorzaak van het uitstel worden niet gegeven.

Dit is de tweede keer dat de lancering van de Hakuto-R-maanlander wordt uitgesteld. SpaceX zou die oorspronkelijk afgelopen woensdag al lanceren, maar stelde dat met een dag uit om extra controles voor de vlucht uit te voeren. De vlucht is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het bedrijf deelt een nieuwe lanceerdatum zodra die bekend is.

De Falcon 9 die gebruikt zou worden om de eerste Hakuto-R-missie te lanceren, is al vier keer gebruikt voor andere ruimtemissies, schrijft ook Space.com. De raket in kwestie is eerder gebruikt om de SES-22-communicatiesatelliet te lanceren en heeft ook drie ladingen Starlink-satellieten in een baan om de aarde gebracht.

Mission 1 van ispace wordt een testvlucht voor de Hakuto-R-maanlander, waarmee het bedrijf de maanlander wil testen. Na lancering zal de capsule drie tot vijf maanden lang op weg zijn naar de maan. Uiteindelijk moet Hakuto-R op het maanoppervlak landen. Het zou de eerste keer zijn dat een commerciële organisatie een lander naar de maan brengt. Als de landing lukt, dan zal Hakuto-R een kleine rover van de Verenigde Arabische Emiraten loslaten. Deze rover, genaamd Rashid, moet twee weken lang rondrijden op het maanoppervlak en wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.

Hakuto-R Mission 1 van ispaceHakuto-R Mission 1 van ispace

Bron: ispace

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 01-12-2022 15:35 41

01-12-2022 • 15:35

41

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Reacties (41)

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Yzord 1 december 2022 17:36
Drie tot vijf maanden voordat hij de maan bereikt? En ik dacht dat we er zes maanden over deden om Mars te bereiken? Wat gaat er hier fout dan?

Heb toch altijd het idee gehad dat de maan een stukje dichterbij stond dan Mars 🤔
Bmikes @Yzord1 december 2022 18:45
Het kan sneller, maar dan moet je ook meer energie gebruiken met afremmen en dus moet je draagraket groter en duurder zijn om de brandstof mee te nemen dat dit mogelijk moet maken. Alles wat je doet in de ruimte heeft in principe geen weerstand, alle energie die je gebruikt om de accelereren heb je ook weer nodig om te remmen. Daarom wordt er vaak gesproken over een tijdsbestek van mogelijkheden als er gesproken wordt over mensen naar een planeet brengen, het is een kosten baten analyse en voor een gedeelte ook of het technisch mogelijk is om een bepaalde snelheid te behalen.
Yzord @Bmikes1 december 2022 22:06
Mag ik dan hieruit concluderen dat de maanlanding in de vorige eeuw fake was dan? Hun deden er namelijk drie dagen over.

En nee, dit is niet om te trollen, maar ik sta even verbaasd te denken waarom deze trip er drie tot 5 maanden over moet doen.
david-v @Yzord1 december 2022 22:59
Dat ging met een saturn V. Een raket die eigenlijk ontworpen was om de reis naar Mars mogelijk te maken. Je kan een falcon 9 niet vergelijken met een saturn V.

Hier gaat het erom low cost een maanlander op de man te krijgen. Je conclusie klopt dus niet.
Yzord @david-v2 december 2022 00:35
Ok, dank je voor je uitleg. En toch blijf ik mij verbazen dat een trip naar de maan, zelfs als het low cost is, 3 tot 5 maanden kan duren.

Want soms kijk ik naar de maan en dan is hij zo groot dat ik me gewoonweg niet kan voorstellen dat het zo lang moet duren om er low cost bij te kunnen komen. Want ondanks dat het low cost is, is het ook enorm low weight.

Dus vergeef mij mijn n00bness (al zullen er vast wel mensen zijn die me erop afmoderaten), maar wordt deze maanlander dan met de meedraaiende wind in de ruimte gelanceerd? Ik kan er gewoon met mijn pet niet bij dat zoiets 'kleins' er toch nog 3 tot 5 maanden over moet doen om bij de maan te komen (250k miles) terwijl ze in de jaren 60 er met zijn allen 3 dagen over hebben gedaan terwijl het toentertijd compleet nieuw en nog nooit gedaan was.

Mijn logisch nadenksensor (ja sorry, die heb ik nu eenmaal) raakt hier van in de war. Dus of die hele maanlanding heeft nooit plaatsgevonden (conspiracy denkers, let op) of deze maanlander moet het wel heel erg op zijn dooi akkertje willen doen om maanden lang van het prachtige uitzicht te willen genieten.
jfdaniels @Yzord2 december 2022 01:30
Misschien ook belangrijk om mee te nemen is dat je nooit rechtstreeks naar de maan reist. Je draait in ellipsen rond hemellichamen. Je doet dus geen drie maanden over puur de afstand, maar draait op die periode wellicht een heel aantal rondjes om de aarde en de maan.

Om van de aarde naar de maan te geraken moet je ofwel meteen in een hele sterke ellips terechtkomen (kost je veel energie) ofwel gradueel je baan vergroten (kost veel minder energie) maar duurt een stuk langer waarbij je waarschijnlijk een aantal keren rond de aarde draait ipv meteen één grote ellips.
Yzord @jfdaniels2 december 2022 02:31
Dan zit ik dus met de vraag, hoe hebben ze dat in de vorige eeuw gedaan dan? Toen deden ze er drie dagen over en daar zat zelfs een uitje op de maan bij inbegrepen.

Kijk, dat het materiaal en gewicht etc. anders is als toen, helemaal prima. Maar 3 tot 5 maanden nodig hebben om een maanlander te droppen terwijl in de jaren 60 men er met zijn drietjes drie dagen over deed om heen en weer naar de maan te gaan gaat er bij mij gewoon niet in. Dus persoonlijk zeg ik: de uitleg die ik van jullie krijg klinkt geloofwaardiger dan de maanlanding in de jaren 60.
Coolstart
@Yzord2 december 2022 13:32
Je mag vragen hebben maar je mag voor jeself geen conclusies trekken op basis van uw onwetendheid. Er zijn best wel wat verschillen tussen de maanlanding en deze missie.

Eerst en vooral is die een commerciele missie tussen twee bedrijven. De focus ligt op budget. Dus zoveel mogelijk payload op de maan landen voor zo’n klein mogelijk budget. De kosten lopen trouwens exponentieel hard op per bijkomende Kilogram.

Ook heeft deze missie geen bemanning. Een bemanning 6maand laten ronddobberen wachten omdat er iemand brandstof wil besparen terwijl de Russen ook een raket aan het bouwen zijn… dat doe je gewoon niet.

De maanlanding was dan ook een race tussen Rusland en Amerika maar de miljarden letterlijk in het rond vlogen. Saturn V was dan ook een gigantische raket zodat ze naast de maanlander ook nog voldoende brandstof hadden om te vertragen.

Het doel van zo’ budget missie is op zo traag mogelijk bij de maan aan te komen zodat je mooi in een baan rond de maan komt zonder (of met weinig) raketbrandstof.

Uiteindelijk vorm je een mening op basis van wat jij onmogelijk of mogelijk acht. Dat is natuurlijk een heel rare manier op uw mening kracht bij te zetten. Soms moet je redelijk blijven en voorkomen dat je in een ‘rabit hole’ terecht komt.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 29 juli 2024 11:26]

Crim @Yzord2 december 2022 02:46
Je hoeft hiervoor alleen naar het plaatje bij het artikel te kijken, dan zie je wat een enorme omweg ze nemen.
multikoe
@Yzord2 december 2022 06:46
Je vraagt je ergens anders af waarom je gemind wordt voor je post, maar deze nieuwe post geeft daar weer wat redenen voor. "gaat er bij mij gewoon niet in" en "klinkt geloofwaardiger dan de maanlanding in de jaren 60." geven allebei aan dat je niet gelooft dat we met Apollo op de maan zijn geweest. En da's niet heel slim :)
Als je nou had gezegd: "ik snap het nog steeds niet zo goed", dan was het OK geweest. Je hebt op een deel van je vragen een paar vreselijk goede antwoorden gekregen en door gewoon aan te geven dat je het niet allemaal snapt, krijg je vanzelf meer informatie (zie hieronder) en ga je het snappen.
En het kan overigens best dat je uiteindelijk nog steeds niet goed begrijpt hoe het allemaal werkt, maar dat is ook OK. Ik weet ook erg weinig van chemie en biologie, maar ook zonder dat ik het allemaal begrijp neem ik gewoon aan dat vaccins tegen Polio werken.

Maar goed, terug naar je vragen:
Om te beginnen: Apollo deed er geen drie, maar acht dagen over. Drie dagen heen, drie dagen terug en twee dagen om en op de maan. Orion is uiteindelijk 15 dagen in de ruimte, waarbij een groot deel uitsluitend wordt gebruikt om zaken uit te testen en ook gewoon mooie foto's te nemen. Orion had technisch gezien ook best zo'n korte vlucht kunnen maken, maar daar was nu, voor deze testvlucht, geen enkele reden toe. Ze hadden nu alle tijd om testen uit te voeren. Bovendien test Orion een baan om de maan uit die ook gebruikt gaat worden voor het maanstation, een baan die heel ruim om de maan heen gaat. Orion ging feitelijk helemaal niet naar de maan, zoals Apollo, maar naar een parkeerbaan om de maan. En Orion gaat ook helemaal geen lander droppen.

Ook: de Apollo-capsules hadden mensen aan boord (Orion nu nog niet). Met mensen aan boord (zeker in de krappe Apollo capsules) wil je de vluchtduur zoveel mogelijk beperken. Er moet namelijk ook voor drie astronauten voedsel, water en andere zaken mee. Bovendien was de Apollo capsule nogal krap (Orion is veel groter), dus er was alle reden om de vluchtduur zo kort mogelijk te maken.
Dus, samenvattend: Orion had geen enkele reden om veel brandstof te verspillen om sneller naar de maan te gaan.

Alle andere ruimtevaartuigen die naar de maan zijn gegaan en waar geen mensen aan boord waren, hebben er allemaal veel langer over gedaan om brandstof te besparen.

[Reactie gewijzigd door multikoe op 29 juli 2024 11:26]

david-v @Yzord2 december 2022 08:07
Dan zit ik dus met de vraag, hoe hebben ze dat in de vorige eeuw gedaan dan?
Je vergelijkt een vlucht met mensen aan boord in een hele krappe capsule in de jaren 60 met een test vlucht om voornamelijk apparatuur, banen en processen te testen.

Dat je dan vervolgens twijfelt aan de maanlanding in de jaren 60 is dan ook nergens op gebaseerd op deze feiten en zorgt er ook voor dat mensen minder begrip hebben voor jouw vragen om uitleg (die je uitvoerig en uitgebreid hebt gekregen).

Als je de baten kosten analyse niet snapt dan komen we nergens met de uitleg die je hier krijgt.

edit:typo

[Reactie gewijzigd door david-v op 29 juli 2024 11:26]

3raser @Yzord2 december 2022 08:58
Heb je de lancering van de SLS gevolgd? Die is vergelijkbaar met de Saturn V. Het is een veel krachtigere raket waar je veel meer energie uit kan halen om sneller bij de maan te komen. De Orion capsule bovenop de SLS deed er dan ook geen maanden over om bij de maan te komen. Hij vliegt vandaag zelfs alweer terug naar de aarde terwijl hij net 2 weken geleden is gelanceerd.

Deze Falcon doet er veel langer over omdat hij zuinig moet vliegen (om het zo maar te zeggen). Hij gaat dus een route uitstippelen waarbij hij met zo weinig mogelijk brandstof zo ver mogelijk komt. Tijdens die route staat zijn motor voor het grootste deel van de tijd gewoon uit. Hij zal achter de maan aan vliegen zodat hun snelheid onderling zo weinig mogelijk zal verschillen om vervolgens met zo weinig mogelijk energie te hoeven afremmen. Het kan dus wel sneller maar dan tegen een veel hogere prijs. Vergelijk de kosten van SLS maar eens met deze Falcon 9.

[Reactie gewijzigd door 3raser op 29 juli 2024 11:26]

Armselig @Yzord5 december 2022 00:01
Ik ben ook geen ruimtevaartprofessor maar dat het toen zo snel ging, of moest, had misschien ook wel met de space race te maken, amerika moest en zou eerder op de maan komen dan rusland. NASA kreeg daarvoor carte blanche, en beschikte over een ongelimiteerd budget. Heb ik uit dit artikel wat over het vele uitstellen van de artemis-raket gaat: https://nos.nl/artikel/24...ket-what-s-taking-so-long
Marty007 @Yzord2 december 2022 00:51
Je kan ook in 1 dag vrijwel naar Dubai vliegen vanaf AMS,
maar ook hier kan je 3 weken over doen, ligt er maar net aan of je een auto pakt of een vliegtuig..

en in het verlengde, als je straks die orbit hopper gebuikt ben je er met 30 minuten...

het cruciale verschil tussen die dingen is de hoeveelheid energie die je stopt in je vertrek/tijdens je reis en tijdens je landing
Verwijderd @Yzord2 december 2022 07:15
Het is niet omdat jij iets niet snapt dat het dan maar niet moet hebben plaatsgevonden.
"Logisch nadenksensor" is pure flauwekul.
SED @Verwijderd2 december 2022 13:03
Logisch nadenksensor
Klinkt als een wappie orgaan
Pieter_621 @Yzord2 december 2022 07:25
Je kan heel snel richting de maan gaan en dan als je aankomt hard remmen.

Je kan ook een ellips maken die precies om de maan heen gaat met de punt. Dat kost minder energie om te versnellen vanuit een baan om de aarde, en minder energie om af te remmen bij de maan. Je hebt dus minder brandstof nodig, maar het duurt veel langer.

Heb je nou mensen aan boord, dan is veel langer duren niet handig. Je moet veel meer eten en drinken bij je hebben, bijvoorbeeld. En dan wordt je capsule zwaarder, en dat kost weer meer brandstof. Dan is het dus weer een beter idee om snel naar de maan te gaan.

Dit was ook al zo in de jaren zestig :)
BadRespawn
@Pieter_6212 december 2022 14:43
Je kan heel snel richting de maan gaan en dan als je aankomt hard remmen.

Je kan ook een ellips maken die precies om de maan heen gaat met de punt.
Dat laatste wordt bij iedere Maan missie gedaan: net genoeg snelheid maken om bij de Maan aan te komen.
Bij een snellere missie wordt niet extra snelheid gemaakt waardoor ze harder moeten afremmen. Zo'n trage missie doet er alleen langer over om de benodigde snelheid op te bouwen.

De winst van zo'n trage missie zit hem erin dat je toe kan met een veel minder krachtige motor op het 'missie voertuig' die dus ook veel minder massa heeft, en voor iedere bespaarde kilo ruimtetuig bespaar je een veelvoud aan kilo's brandstof. Daardoor kan je ook toe met een minder krachtig lanceervoertuig.
Verwijderd @Yzord1 december 2022 23:17
Vergelijk het met andere situaties waar het ook minder snel mag zijn; transport uit China per boot duurt ook langer dan een maand vergeleken met rond 10 uur per vliegtoig.

Ik wacht met interesse op de eerste zot die daaruit concludeert dat luchtreizen fake zijn.
florizla @Verwijderd3 december 2022 00:28
En twee keer raden welke van beide transportmiddelen gekozen wordt voor het vervoer van levende wezens -- bvb pandas of mensen :-)

[Reactie gewijzigd door florizla op 29 juli 2024 11:26]

_Pussycat_ @Yzord3 december 2022 01:36
Hun deden helemaal niks.
Zij deden er drie dagen over.
BadRespawn
@Bmikes1 december 2022 19:44
Het kan sneller, maar dan moet je ook meer energie gebruiken met afremmen
Vermoedelijk denk je dat sneller naar de Maan gaan betekent dat je daar met hogere snelheid aankomt, maar ook als in één burn voldoende snelheid wordt gemaakt om bij de Maan aan te komen, is het maar net genoeg snelheid.

Om dit ruimtetuig minder zwaar te maken en dus goedkoper om te lanceren, heeft het een veel kleine motor die niet krachtige genoeg is om in één burn voldoende snelheid maken. Zo wordt ook qua benodigde hoeveelheid brandstof gewicht bespaard.
Maar dan moet het opbouwen van de snelheid wel in meerdere stappen gebeuren, wat veel tijd kost.
BadRespawn
@Yzord1 december 2022 19:46
wat is er ongewenst aan mijn bovenstaande reactie?
Waarschijnlijk je suggestie dat er iets fout gaat bij deze missie.

uitleg waarom ze het zo doen: BadRespawn in 'SpaceX stelt lancering Japanse maanlander opnieuw uit na inspectie Falcon 9'
Yzord @BadRespawn1 december 2022 22:03
Iets fout gaat bij deze missie? Is het raar dat ik betwiste dat je er drie tot vijf maanden over doet om bij de maan te komen terwijl er 6 maanden staan voor Mars? Met wat gaat er hier fout gaat bedoel ik dus de berekeningen over hoelang iets duurt.
rdoorn @Yzord1 december 2022 22:14
als je gaat wandelen ben je ook langer onderweg maar gebruik je minder energie. Vrij simpele logica die ook in de ruimte werkt. Daarnaast heeft de Falcon standaard niet heel veel energie over om je na de lancering een goede duw richting de maan te geven, als je daar ook nog moet remmen en dus nog zwaarder bent. Er is in dit geval gekozen voor rustig aan. De Orion is wel snel en is wel in een paar dagen naar de Maan.
FrankoNL @Yzord2 december 2022 00:47
Je mag van alles betwisten maar dan moet het wel onderbouwd zijn. Zeggen dat er iets fout gaat, of in ieder geval in twijfel trekken, omdat jij “denkt” dat het niet kan voegt niet zoveel toe. Onderbuikgevoelens zijn irrelevant.


Overigens hangt er ook een lichte zweem van “ik geloof niet in de maanlanding” om je reacties. Dat helpt ook niet.
Tassadar32 @FrankoNL2 december 2022 08:48
Gevalletje Hitchens' razor dus. Als je ergens aan twijfelt maar niet duidelijk met bewijs komt waarom het niet zou kunnen heeft je bewering geen waarde.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hitchens%27s_razor
Bas_f @Yzord2 december 2022 10:31
Helemaal niks. En zelfs deze reactie van jou die nu een -1 heeft, is ook geen -1 waard. De user-mods snappen het systeem gewoon niet goed genoeg en dat vind ik wel eens jammer.
david-v @Bas_f2 december 2022 16:22
Ik denk dat de -1 vooral kwam door deze zin
Mag ik dan hieruit concluderen dat de maanlanding in de vorige eeuw fake was dan?
Je kan dan wel zeggen dat je niet wil trollen, maar zoiets roepen omdat je het niet snapt is niet heel verstandig. Vraag dan zonder aannames te doen gebaseerd op onderbuikgevoel waarom ze bij de maanlanding wer 3 dagen over deden en nu vele maanden. Simpel. Maar als je de maanlanding fake gaat noemen door je onwetendheid, tja, dan komen de -1 wel vanzelf....en terecht.
the_stickie @Yzord1 december 2022 18:51
Ik zou je adviseren een keer Kerbal Space Program te spelen ;)
Afhankelijk van de positie van hemellichamen en de energie (delta-V) die je wil spenderen zijn er tal van manieren om van A naar B te gaan.
In het geval van een lander (zonder mensen), heeft het weinig zin om er 'zo snel mogelijk' te geraken, je moet daar nog 'remmen' ook...
derikkert 1 december 2022 15:48
Wat mij betreft sowieso indrukwekkend om een voornamelijk voor LEO bedoelde raket te gebruiken om iets naar de maan te sturen. Al gok ik wel dat de first stage dan niet terug komt landen...
mphilipp
@derikkert1 december 2022 15:59
Ze doen een poor-man's maantraject. Volgens mij hebben die Indiërs dat ook gedaan met hun maanlander. Als je het plaatje bekijkt, zie je ook dat ze best lang onderweg zijn. Waar bv de Artemis 1 missie binnen een paar dagen bij de maan was, gaan zij er 2-3 maanden over doen. Kan allemaal, maar je moet geen haast hebben. Scheelt weer een veel duurdere draagraket en/of grotere kickstage.
arjankoole @mphilipp1 december 2022 16:29
Ze doen een poor-man's maantraject. Volgens mij hebben die Indiërs dat ook gedaan met hun maanlander. Als je het plaatje bekijkt, zie je ook dat ze best lang onderweg zijn. Waar bv de Artemis 1 missie binnen een paar dagen bij de maan was, gaan zij er 2-3 maanden over doen. Kan allemaal, maar je moet geen haast hebben. Scheelt weer een veel duurdere draagraket en/of grotere kickstage.
Precies. En dat kan natuurlijk een stuk makkelijker als je geen mensen aan boord hebt. Wat Artemis wel gaat doen. (Deze vlucht niet, maar je wil natuurlijk wel realistisch testen)
nalyu @derikkert1 december 2022 15:52
Volgens dit wikipedia artikel wordt de booster zelfs terug gestuurd om aan land te landen.
intoxicated @derikkert1 december 2022 15:52
Zeker indrukwekkend!
De first stage zal bij deze lancering zelfs gewoon landen.
rdoorn 1 december 2022 18:34
Best een grappig project. een commerciële amerikaanse raket met een Japanse maanlander met een Arabische maankarretje.
Hopen dat deze internationale samenwerking goed gaat.
GekkePrutser @rdoorn1 december 2022 20:09
En zou gelanceerd worden op de dag van de wedstrijd Japan - Spanje :')

Maar internationale samenwerking in de ruimtevaart is niets nieuws - de ISS was redelijk baanbrekend op dat gebied, de plannen daarvoor stammen nog uit de sovjet tijd. En de meeste andere missies gebruiken ook veel toeleveranciers uit andere landen (Nederland levert ook onderdelen voor Artemis bijvoorbeeld en zelfs support)
djexplo 1 december 2022 15:47
Wel grappig dat I-space bestaat, met als enige doel de eerste commerciële partij te worden die je kan helpen als je iets op de maan wilt gaan beginnen. Grootste investeerder van dit Japanse bedrijfje ($174miljoen opgehaald) is trouwens Airbus.
To construct a sustainable Earth and Moon ecosystem implementing space resources:
･Marketing Support for Space Content Industries
･Sale and Survey of Moon Surface Data
･High Frequency Lunar Transport
･Payload Development for Lunar Orbiting and Landing
･R&D for Space Resource Development

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