SpaceX stelt lancering Japanse maanlander opnieuw uit na inspectie Falcon 9

SpaceX stelt de lancering van de Hakuto-R-maanlander uit. De maanlander zou op donderdag gelanceerd worden met een Falcon 9, maar SpaceX besloot dit uit te stellen na inspectie van de raket. Er is nog geen nieuwe lanceerdatum bepaald.

De Hakuto-R Mission 1 van het Japanse ruimtebedrijf ispace zou op donderdagochtend gelanceerd worden vanuit Florida, maar dat is niet meer de planning. SpaceX meldt op Twitter dat de lancering is uitgesteld na 'inspectie van de draagraket en controle van de gegevens'. Verdere details over de oorzaak van het uitstel worden niet gegeven.

After further inspections of the launch vehicle and data review, we're standing down from tomorrow's launch of @ispace_inc's HAKUTO-R Mission 1; a new target launch date will be shared once confirmed — SpaceX (@SpaceX) 1 december 2022

Dit is de tweede keer dat de lancering van de Hakuto-R-maanlander wordt uitgesteld. SpaceX zou die oorspronkelijk afgelopen woensdag al lanceren, maar stelde dat met een dag uit om extra controles voor de vlucht uit te voeren. De vlucht is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het bedrijf deelt een nieuwe lanceerdatum zodra die bekend is.

De Falcon 9 die gebruikt zou worden om de eerste Hakuto-R-missie te lanceren, is al vier keer gebruikt voor andere ruimtemissies, schrijft ook Space.com. De raket in kwestie is eerder gebruikt om de SES-22-communicatiesatelliet te lanceren en heeft ook drie ladingen Starlink-satellieten in een baan om de aarde gebracht.

Mission 1 van ispace wordt een testvlucht voor de Hakuto-R-maanlander, waarmee het bedrijf de maanlander wil testen. Na lancering zal de capsule drie tot vijf maanden lang op weg zijn naar de maan. Uiteindelijk moet Hakuto-R op het maanoppervlak landen. Het zou de eerste keer zijn dat een commerciële organisatie een lander naar de maan brengt. Als de landing lukt, dan zal Hakuto-R een kleine rover van de Verenigde Arabische Emiraten loslaten. Deze rover, genaamd Rashid, moet twee weken lang rondrijden op het maanoppervlak en wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.

Bron: ispace