SpaceX lanceert en landt Falcon 9-rakettrap voor de zesde keer

SpaceX is er in geslaagd om een Falcon 9-rakettrap zes keer te gebruiken. Dat is een nieuw record. De booster die dinsdag een nieuwe batch Starlink-satellieten de ruimte in schoot, was al vijf keer eerder gebruikt. Ook de zesde landing verliep succesvol.

Om 16:31 uur Nederlandse tijd lanceerde SpaceX zijn Falcon 9-raket. Na het in de ruimte brengen van de payload, landde de eerste rakettrap wederom succesvol op het droneschip genaamd Of Course I Still Love You.

Het gaat om een Block 5-versie van SpaceX zijn Falcon 9-booster, met serienummer B1049. De betreffende rakettrap werd in september 2018 voor het eerst ingezet voor een lancering van Iridium. In mei 2019, januari en juni 2020, gebruikte SpaceX dezelfde booster om Starlink-satellieten te lanceren. SpaceX heeft meerdere Block 5-boosters die vijf keer zijn hergebruikt.

Het is voor het eerst dat een Falcon 9-booster voor de zesde keer is gelanceerd en geland. In theorie kunnen de boosters tientallen keren hergebruikt worden. Concrete plannen voor een volgende lancering met dit exemplaar zijn er nog niet.

Aan boord van de neuskegel waren dit keer 58 Starlink-satellieten van SpaceX zelf en 3 SkySats van het bedrijf Planet. Er zijn nu in totaal 655 satellieten voor het Starlink-netwerk gelanceerd; SpaceX heeft plannen om er in totaal zo'n 12.000 te lanceren, voor een wereldwijd dekkend netwerk voor satellietinternet.