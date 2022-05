Falcon 9-rakettrap van SpaceX stort waarschijnlijk in maart neer op de maan

Een trap van een Falcon 9-raket stort op 4 maart waarschijnlijk neer op de maan. De rakettrappen moeten normaliter terugkeren naar de aarde, maar deze specifieke trap had niet genoeg brandstof om terug te keren en zweefde daarom bijna zeven jaar door de ruimte.

Bij de lancering in februari 2015 van de Deep Space Climate Observatory, een satelliet die op een miljoen kilometer afstand weeronderzoek doet, had de tweede rakettrap van de Falcon 9 weer terug naar aarde moeten keren om op te branden in de dampkring. De stage was na de lancering op zodanige afstand van de aarde terechtgekomen, dat er niet genoeg brandstof was om deze te laten terugkeren. Er was echter ook niet genoeg brandstof om de zwaartekrachten van de maan en de aarde te ontlopen, waardoor de trap een 'chaotisch' pad bewandelde door de ruimte.

Maar daar komt op 4 maart een eind aan, zegt Bill Gray, maker van de Project Pluto-software tegen Ars Technica. Op basis van data van amateur- en professionele astronomen zegt hij dat de tweede trap van de Falcon 9-raket dan op de maan zal neerstorten. Waar precies is onduidelijk, doordat de krachten die zonlicht uitoefenen op de brokstukken lastig te berekenen zijn, maar waarschijnlijk stort deze neer op de achterkant van de maan.

De rakettrap weegt zo'n vier ton en zal naar verwachting met 2,58 kilometer per seconde neerploffen. Het is voor zover bekend voor het eerst dat ruimteafval onbedoeld neerstort op de maan. Dat is opvallend, maar niet iets om zorgen over te hebben, zegt Jonathan McDowell, astronoom bij de Center for Astrophysics, een instituut van Harvard en Smithsonian. "Gewoon een extra gat in de groene kaas", schrijft hij op Twitter. Of onderzoekers iets van de botsing kunnen leren, is onduidelijk. Dit hangt onder meer af van of deze op de zichtbare of onzichtbare kant van de maan ploft, zegt Gray.