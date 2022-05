SpaceX lijkt telemetrie Falcon 9 te versleutelen na onderscheppen radioamateurs

SpaceX lijkt gestart te zijn met het toepassen van encryptie om de telemetrie en videofeed van de Falcon 9 niet langer voor derden inzichtelijk te maken. De stap volgt op media-aandacht voor radioamateurs die de telemetrie onderschepten.

Op Reddit meldt derekcz dat de video-uitzending van de Falcon 9-raket alleen nog ruis bevat, een teken dat de stream versleuteld is. Derekcz was enkele weken samen met gebruiker Xerbot in staat de videostream van de raket de decoderen en beelden te publiceren. Ook wisten de radioamateurs telemetrie te onderscheppen en in platte tekst om te zetten.

Falcon 9-signaal in de S-band dat derekcz en xerbot onderschepten

Ze maakten gebruik van software-defined radio met behulp van een HackRF-module en een schotelantenne om de downlink op 2232,5MHz te onderscheppen. Voor de demodulatie gebruikten ze GNU Radio. SpaceX heeft geen reden gegeven voor het besluit de stream te versleutelen. Derekcz wijst erop dat SpaceX de data al meer dan tien jaar onversleuteld verstuurde. Hij denkt dan ook niet dat de decodering door radioamateurs ten grondslag ligt aan het besluit, maar eerder de publiciteit en onjuiste berichtgeving erover.

Eerder berichtte hij al dat het niet om gevoelige gegevens van de Falcon 9 ging en dat de telemetrie van de Starship wel al versleuteld was.