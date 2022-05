Facebook gaat de half miljard getroffen gebruikers niet informeren over datalek

Facebook gaat de bijna 533 miljoen gebruikers van wie de data onlangs op een hackersforum is geplaatst, niet actief informeren over het datalek. Het platform zegt niet zeker te weten welke gebruikers ingelicht zouden moeten worden en dat de informatie toch openbaar online staat.

Een Facebook-woordvoerder zegt tegen Reuters dat het platform er 'niet van overtuigd is dat het volledige zichtbaarheid heeft' over welke gebruikers wel of niet ingelicht zouden moeten worden. Daarnaast kunnen gebruikers volgens het platform het probleem toch niet oplossen en zijn de gegevens publiekelijk beschikbaar. Daarom zou het bedrijf gebruikers nog niet hebben ingelicht en dit in de toekomst ook niet willen doen.

De data is jaren geleden van Facebook gescrapet, maar werd vorige week online gezet op een hackersforum. Het gaat om gegevens van bijna 533 miljoen Facebookgebruikers en bevat voornamelijk telefoonnummers. Facebook-id's, volledige namen, locaties, geboortedata, geslacht, e-mailadressen en andere gegevens staan ook in de dataset. Naar schatting zitten er 5,4 miljoen Nederlandse en 3,2 miljoen Belgische gebruikers in het datalek. Facebook dichtte augustus 2019 het lek waarmee de gegevens werden opgevraagd.

Toezichthouders zijn inmiddels begonnen met onderzoeken naar het lek. Zo vraagt de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit of Belgische Facebookgebruikers een klacht willen indienen bij de autoriteit als hun gegevens in de database staan. De Ierse Data Protection Commission zei dinsdag dat Facebook zelf nog geen contact met de toezichthouder had opgenomen en dat de DPC dit inmiddels zelf heeft gedaan. Gebruikers kunnen via tools als Have I Been Pwned zien of zij in de dataset staan.