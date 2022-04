Vlaming maakt zoekmachine die met Belgisch telefoonnummer Facebook-lek doorzoekt

De Vlaming Inti De Ceukelaire heeft de website benikerbij.be opgezet, waarmee Belgen kunnen controleren of hun telefoonnummer in de onlangs verschenen Facebook-dataset van 533 miljoen gebruikers staat. Bij het lek zitten 3,2 miljoen Belgische telefoonnummers.

Met benikerbij.be kunnen mensen een Belgisch telefoonnummer invoeren. De site zoekt dan door alle Belgische telefoonnummers in de dataset en vertelt de gebruiker of zijn of haar nummer tussen de data staat. Gebruikers krijgen alleen te horen of het nummer wel of niet tussen de data staat, verdere informatie wordt er niet gegeven.

De Ceukelaire zegt dat het om 3.183.584 Belgische telefoonnummers gaat die in de dataset staan. Hij heeft de zoekmachine beperkt tot Belgische telefoonnummers, omdat het hem anders te veel geld zou kosten. De gegevens in de dataset werden opgevraagd via een fout in een van Facebooks zoekfuncties. Gebruikers konden voorheen via telefoonnummers andere gebruikers opzoeken. Deze zoekfunctie kende een beperking, maar De Ceukelaire waarschuwde er in 2017 al voor dat deze te omzeilen was. In augustus 2019 loste Facebook de fout op.

De dataset is onlangs op een hackersforum geplaatst. In totaal staan er bijna 533 miljoen telefoonnummers in, waarvan 5,4 miljoen Nederlandse gebruikers. Daarnaast staan er onder meer Facebook-id's, volledige namen, locatieinformatie en e-mailadressen in de dataset. Tweaker florejaen heeft een soortgelijke tool gemaakt voor Belgische gebruikers. Voor Nederlandse gebruikers heeft tweaker GREENSKiN een tool gemaakt.