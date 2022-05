Facebook test audio- en videochatfunctie Hotline

Facebook is begonnen met het testen van Hotline, een manier om met veel mensen tegelijk te chatten via voice en video. De gesprekken worden opgenomen en de host krijgt na afloop een mp3 en een mp4 van het gesprek.

Hotline staat open voor Amerikaanse gebruikers, maar nog niet voor gebruikers uit de Benelux. In de dienst kunnen hosts een aantal mensen aanwijzen als sprekers of vragenstellers, zegt Techcrunch. De rest luistert als publiek. Daarmee lijkt het concept enigszins op audiochatapp Clubhouse. Het is al langer bekend dat Facebook werkt aan een dergelijke functie. Behalve Facebook heeft Twitter al live-audiochat via Spaces, terwijl Discord ook een soortgelijke functie heeft.

Inloggen op de dienst werkt via Twitter en sms. Mensen die tijdens een gesprek erbij zijn kunnen in tekst vragen stellen, waarna de host ze het woord kan geven. Daarna kunnen zij met audio de vraag stellen, al zit er in de interface nu al een toggle om ook video aan te zetten.

Hotline-gesprekken worden standaard opgenomen. Na afloop krijgen hosts een mp3-bestand om bijvoorbeeld als podcast te verspreiden of een mp4 om te gebruiken als video op sociale media. Het is nog onbekend wanneer Hotline voor gebruikers buiten de VS beschikbaar zal zijn. Ook is onbekend hoe lang de test zal duren.