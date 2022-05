Twitter doet test met uploaden afbeeldingen in 4k

Twitter is begonnen met een test, waarmee sommige gebruikers afbeeldingen in 4k-resolutie kunnen uploaden. Die komen in maximaal 4k-resolutie op de tijdlijn te staan. Tot nu toe comprimeert Twitter vaak afbeeldingen.

De nieuwe functie zit op Android en iOS, zegt Twitter. Het is desondanks niet duidelijk hoeveel mensen in de test zitten. Gebruikers moeten in de instellingen opties kunnen vinden om het uploaden en tonen van foto's in hoge resolutie mogelijk te maken. Die werken ook in het Nederlands.

Daarnaast test Twitter een manier om afbeeldingen bij het maken van de tweet weer te geven, zoals die er voor andere gebruikers uit zal komen te zien. Tot nu toe zijn afbeeldingen alleen te zien als kleine thumbnails in het venster om een nieuwe tweet samen te stellen.

Ook is er nog een test met het afspelen van YouTube-filmpjes in de iOS-app in de tijdlijn, zodat gebruikers het gesprek niet hoeven te verlaten om te zien wat de inhoud van het filmpje is. Dat kon al met video's die bij Twitter zelf gehost zijn, maar kan nu dus ook op YouTube.