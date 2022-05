Google brengt laatste Developer Preview van Android 12 uit

Google heeft de derde en laatste Developer Preview van Android 12 uitgebracht. Vanaf volgende maand komen er alleen nog bèta's uit van de nieuwe versie van het mobiele OS. De nieuwe versie voegt onder meer splashscreens toe aan elke app.

Android genereert het splashscreen automatisch op basis van het app-icoon en een kleur, zodat ontwikkelaars niets hoeven te doen, meldt Google. Er komen tools om het splashscreen aan te passen met bijvoorbeeld eigen kleuren of animaties. De nieuwe functie botst met huidige splashscreens in apps, want dan ziet de gebruiker twee splashscreens achter elkaar. Google raadt ontwikkelaars aan om daarnaar te kijken.

Daarnaast gaat Android bij weblinks die leiden naar een app niet langer vragen in welke app ze die willen openen. In plaats daarvan kunnen apps een default claimen en met een intent hun app automatisch laten openen bij het klikken op een dergelijke link. Nu is er nog een keuzescherm voordat Android een app opent op basis van een link.

In de nieuwe Developer Preview zitten nog enkele andere nieuwigheden, zoals standaard-ondersteuning voor camera's met hoge resoluties. Dat moeten fabrikanten nu apart implementeren. Ook komen er meer mogelijkheden om moderne trilmotors aan te sturen voor gedetailleerdere haptische feedback.

Dit is de derde en laatste Developer Preview, zegt Google. In mei volgt de eerste bèta, aan het einde van de zomer is de uiteindelijke release. De Developer Previews zijn alleen voor Googles eigen telefoons vanaf de Pixel 3 uit 2018.