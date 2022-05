Gerucht: Google Pixel 5a 5G krijgt zelfde soc als Pixel 5

De Google Pixel 5a 5G zou dezelfde soc krijgen als de Pixel 5 en 4a 5G van vorig jaar, zo leidt 9to5Google af uit code uit de laatste Developer Preview van Android 12. Google zei onlangs dat de Pixel 5a 5G alleen in de VS en Japan zou gaan uitkomen.

In de code staan verwijzingen naar 'barbet', wat de codenaam zou zijn voor de Pixel 5a 5G, meldt 9to5 Google. Daarbij staat dat het gaat om de 'sm7250'. Dat is de codenaam van Qualcomm Snapdragon 765-serie van socs. De Pixel 5 en Pixel 4a 5G hebben de Snapdragon 765G-soc. Ook de nieuwere Snapdragon 768-soc heeft als codenaam 'sm7250', dus ook die zou nog in de nieuwe Pixel kunnen zitten.

Daarmee lijkt uitgesloten dat Google zijn midrange-smartphone voorziet van een eigen Whitechapel-soc. Google heeft onlangs gezegd dat de Pixel 5a 5G later dit jaar zal uitkomen, maar alleen zal verschijnen in Japan en de VS. Het is nog niet bekend wat de specificaties zijn van de telefoon en wanneer deze precies zal uitkomen. OnLeaks publiceerde in februari renders van de telefoon.