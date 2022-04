9to5Google: Nieuwe Pixel-telefoons krijgen door Google ontwikkelde soc

Google-smartphones van het komende najaar zullen beschikken over een nieuwe eigen ontwikkelde soc met codenaam 'GS101 Whitechapel'. Dat claimt de redactie van 9to5Google op basis van een rapport dat het kon inkijken.

Volgens 9to5Google zouden er dit najaar twee smartphones met de Whitechapel-chip uitkomen die momenteel codenamen ‘Raven’ en 'Oriole' hebben. De nieuwe chip zou in samenwerking met Samsung ontwikkeld zijn en heel wat gemeenschappelijk hebben met Samsungs Exynos-platform. Deze vermelding van een partnerschap met Samsung is niet nieuw. Eerdere geruchten suggereerden al dat de Amerikaanse zoekgigant gebruik zal maken van het 5nm-procedé van het Zuid-Koreaanse bedrijf om mobiele chips te bakken.

Met deze stap lijkt Google in de voetsporen te treden van concurrent Apple die zijn eigen soc-ontwerpen nu al in meerdere apparaten gebruikt. De soc van Google zou de prestaties van onder andere machine learning en always-on-toepassingen van de Google Assistant moeten helpen verbeteren.

Google kondigde eind vorige maand aan dat het ook eigen socs voor servers gaat ontwerpen. Het bedrijf nam daarvoor Uri Frank aan, een voormalige topman van Intel die onder andere meewerkte aan de Core-processorarchitectuur. Frank werd aangesteld als vice president of engineering en moet in navolging van Amazon ervoor zorgen dat ook Google in de toekomst over eigen server-socs zal beschikken.