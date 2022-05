Google kondigt Pixel 5a aan in reactie op geruchten - update

Volgens geruchten zou Google de Pixel 5a hebben geschrapt, maar in een reactie op de geruchten heeft Google de smartphone aangekondigd. De Pixel 5a moet volgens het bedrijf later dit jaar verschijnen.

In een reactie aan The Verge heeft een woordvoerder van Google laten weten dat de Pixel 5a niet is geschrapt en later dit jaar zal verschijnen. Volgens Google verschijnt de telefoon later dit jaar nog in de Verenigde Staten en Japan.

Op Twitter kwam Jon Prosser met het gerucht dat de Pixel 5a niet langer zou verschijnen en Android Central bevestigde deze geruchten. De oorzaak zou het wereldwijde tekort aan chips zijn. Deze geruchten blijken niet te kloppen.

Het is nog niet bekend wat de specificaties zijn van de telefoon en wanneer deze precies zal uitkomen. Eerdere a-varianten van de Pixel-telefoons waren doorgaans een iets minder krachtige variant van het topmodel. De verwachting is dat dit bij de Pixel 5a weer het geval zal zijn.

Het is onduidelijk hoever Google is met de ontwikkeling van de Pixel 5a. De laatste geruchten over de smartphone betroffen renders van OnLeaks die in februari verschenen.

Update, 19:45: In een reactie aan The Verge heeft een woordvoerder van Google de geruchten over het schrappen van de Pixel 5a ontkracht. We hebben het bericht hierop aangepast.