Handgemaakte stop-motionplatformgame Vokabulantis verschijnt eind 2024

Een ontwikkelaar heeft geld ingezameld op Kickstarter voor het maken van Vokabulantis, een co-opplatformgame die gebruikmaakt van handgemaakte modellen en stop-motion. De Deense ontwikkelaar werkt al jaren aan het spel, dat eind 2024 moet verschijnen.

Vokabulantis is een co-opplatformgame voor twee spelers, maar het is ook mogelijk om de game alleen te spelen. Het spel gaat over Karla en Kurt en in de rol van die hoofdrolspelers moeten allerlei puzzels opgelost worden. Volgens de makers is de gameplay geïnspireerd op games zoals Unravel en krijgt het spel zo'n zes tot acht uur gameplay. Wie alle achievements wil halen kan daar nog zo'n twee tot vier uur aan toevoegen.

De game is een creatie van Esben Kjær Ravn, eigenaar van gamestudio Kong Orange, die eerder de game Felix The Reaper uitbracht. Hij werkt samen met de Deense animatiestudio Wired Fly Animation en met auteur Morten Søndergaard. De makers hebben het plan om Vokabulantis op 'alle belangrijke platforms' uit te brengen, maar noemen daarover nog geen concrete details. De verschijningsdatum is dan ook nog niet nabij; volgens de planning komt het spel pas in december 2024 uit.

Vokabulantis is al jaren in ontwikkeling, dat blijkt onder andere uit de site van Wired Fly Animation, waar in een blogbericht uit 2018 al teasers van de game te zien zijn. Het project heeft ook financiële steun gekregen van het Creative Europe Media Programme van de Europese Unie.

Met een Kickstarter-campagne hebben de makers tot nu toe een kleine 72.000 euro opgehaald. Het doel was gezet op 70.000 euro. De makers hebben diverse stretchgoals, zoals ondersteuning voor lokale co-op. Dat komt als er 125.000 euro wordt toegezegd. De ontwikkeling steunen kan door 25 euro toe te zeggen. In ruil daarvoor krijgen deelnemers twee digitale exemplaren van het spel, als het uitkomt.