Indiegogo voorziet 'betrouwbare' accounts voortaan van 'Trust Proven'-label

Indiegogo zal campaigners met succesvolle campagnes uit het verleden binnenkort voorzien van een label. Via het ‘Trust Proven’-label moet het voor backers eenvoudiger worden om betrouwbare projecten te vinden en die te gaan backen.

Het platform zal ook kijken naar de positieve feedback die een campaigner in het verleden al heeft gekregen en of de extra’s die werden beloofd, ook geleverd werden aan de backers. Voorlopig worden enkel Indiegogo-campaigners uit de technologie- en innovatiecategorie onder de loep genomen die in het verleden al meerdere crowdfundingprojecten in hun categorie hebben opgestart.

Het team achter Indiegogo stelt dat het het ‘Trust Proven’-label weer kan intrekken wanneer blijkt dat een account niet voldoet aan het beleid van het platform. Volgens het bedrijf hebben voorlopig vier accounts het zogenaamde Trust Proven-label gekregen.