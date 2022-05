Bedrijf dat middels crowdfunding HAL 9000-replica ging maken is failliet

Master Replicas, een bedrijf dat via Indiegogo ruim een half miljoen euro ophaalde om een replica te maken van het HAL 9000-systeem uit de film 2001: A Space Odyssey, is failliet. De productie werd eerder al uitgesteld.

Deelnemers van de Indiegogo-campagne hebben bericht ontvangen waarin staat dat Master Replicas Group definitief failliet is. Diverse deelnemers reageren daarover op de pagina van het project. In juli zei het bedrijf dat een reorganisatie nodig was om voort te blijven bestaan. Daarvoor zou het Amerikaanse bedrijf een Chapter 11-faillisement aanvragen, dat is bedoeld voor reorganisaties. Nu blijkt die aanvraag omgezet te zijn in een Chapter 7-faillisement, waarmee het bedrijf volledig is geliquideerd.

Het beloofde product is nooit in productie gegaan en deelnemers moeten nu zelf bij het bedrijf aankloppen om hun geld terug te vragen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het bedrijf aan dergelijke verzoeken kan voldoen. Het bedrijf heeft sinds juli geen updates meer gegeven op zijn Indiegogo-pagina.

Master Replicas Group begon in 2018 een crowdfundingproject om een replica te maken van het HAL 9000-systeem uit de sciencefictionfilm 2001: A Space Odyssey. Het voorgestelde product was een bluetooth-speaker, met exact hetzelfde ontwerp als HAL 9000 uit de film. Daarvoor werkte het bedrijf samen met Warner Bros. Het bedrijf werkte ook aan een versie met een console en software die stemcommando's zou herkennen.

In totaal hebben 797 mensen het project gesteund. Gezamenlijk legden zij 649.259 dollar in, omgerekend een kleine 550.000 euro. De oorspronkelijke belofte was dat het product in maart 2019 zou uitkomen, maar dat werd al meerdere malen uitgesteld. In april zei het bedrijf problemen te hebben met de productie door de coronacrisis.

Promotiefilmpje van het project