'Tesla ruilt HAL 9000 in voor Portal-kanon bij Sentry-autobewakingsmodus'

Voor de bewakingsmodus van zijn auto's gebruikte Tesla een tijdje een op HAL 9000 lijkende weergave. Dit is een fictief ai-personage uit 2001: A Space Odyssey. Die weergave is naar verluidt wegens een copyrightbezwaar ingeruild voor een onderdeel van een kanon uit het spel Portal.

Volgens het Twitter-account green, een persoon die volgens de website Electrek een Tesla-hacker is en toegang had tot een komende update in het early access program, heeft filmmaatschappij Metro-Goldwyn-Mayer Studios met een beroep op zijn auteursrecht bereikt dat Tesla de op HAL 9000 lijkende grafische weergave voor de Sentry-modus heeft verwijderd. HAL 9000 is een fictief ai-personage uit de film 2001: A Space Odyssey en MGM is in het bezit van de rechten.

Tesla-eigenaren die liefhebbers zijn van 2001: A Space Odyssey en HAL 9000 kunnen wellicht hun tranen drogen als ze toevallig ook fan zijn van het spel Portal van Valve. In de Portal-reeks komen Sentry Turrets voor en deze miniatuurrobots zijn daar bewapend met Gatling-kanonnen en hebben een rood oog met een laser om doelwitten te markeren. Dit rode oog heeft nu de ronde, rode HAL 9000-weergave vervangen op het centrale scherm in Tesla-auto's die voorzien zijn van de Sentry-modus. De referentie aan dit object uit Portal is ook bevestigd door een andere Tesla-eigenaar.

De zogeheten Sentry Mode is een bewakingsmodus voor Tesla-auto's die minimaal over Autopilot-versie 2.5 beschikken. Deze modus zorgt ervoor dat allerlei camera's van de auto worden gebruikt om een beeld van 360 graden rondom de auto op te nemen. Dat heeft al talloze keren geleid tot het betrappen van vandalen en dieven. In feite is de Sentry Mode een uitbreiding van de al eerdere uitgebrachte TeslaCam-functie. Bij die functie wordt een enkele, boven de binnenspiegel bevestigde, naar voren gerichte Autopilot-camera gebruikt om beelden op te nemen van wat zich direct voor de auto afspeelt.