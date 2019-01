Tesla's krijgen 'bewakingsmodus' waarbij camera's alle kanten van auto opnemen

Elon Musk laat weten dat Tesla binnenkort een zogeheten Sentry Mode uitbrengt voor alle auto's die beschikken over Autopilot 2.0 en nieuwere versies. Deze modus zorgt ervoor dat verscheidene camera's worden gebruikt om een beeld van 360 graden rondom de auto op te nemen.

Elon Musk, de topman van Tesla, zegt op Twitter dat de Tesla Sentry Mode binnenkort uitkomt. In eerste instantie zei hij dat dit alleen het geval is voor alle Tesla'-auto's die beschikken over de Enhanced Autopilot, maar later verduidelijkte hij dit door te stellen dat alle auto's met Autopilot versie 2.0 of nieuwer de beschikking over de nieuwe modus krijgen. Zij moeten dan wel de Enhanced Autopilot hebben aangeschaft.

Musk bevestigde de komst van deze modus in een reactie op een Tesla-bezitter die een deuk in zijn Tesla ontdekte, die vlakbij de naar achteren gerichte camera zat. Het is de bedoeling dat voor de Sentry-modus verschillende camera's worden gebruikt, al is nog onduidelijk of dan ook meteen alle acht camera's van Tesla-auto's worden gebruikt. Dat lijkt onwaarschijnlijk, omdat er bijvoorbeeld al drie aan de voorkant zitten. Alle Tesla's met Hardware 2.0, die in oktober 2016 uitkwam, hebben standaard acht camera's.

De nieuwe modus is in feite een uitbreiding van de al bestaande TeslaCam-functie. Bij die functie wordt een enkele, boven de binnenspiegel bevestigde, naar voren gerichte Autopilot-camera gebruikt om beelden op te nemen van wat direct voor de auto gebeurt. Daarvoor moeten gebruikers een in fat32 geformatteerde usb-drive met daarop een map genaamd TeslaCam in een usb-aansluiting in de auto steken. De camera begint dan automatisch met opnemen, maar dat kan ook gecontroleerd worden via een icoontje op het touchscreen. Op de usb-drive kunnen de recentste tien minuten van een video worden opgeslagen; deze beelden worden dan niet overschreven.

Deze TeslaCam-functie heeft zijn beperkingen, waaronder de methode van de usb-stick en het feit dat enkel de direct naar voren gerichte camera's gebruikt kunnen worden. Met de nieuwe Sentry Mode moeten ook camera's inzetbaar worden waarmee de zijkanten en de achterkant van Tesla's in beeld worden gebracht, wat neerkomt op een soort bewakingscamerafunctie die een beeld van 360 graden vastlegt. Of de beelden bij de Sentry-modus ook op een stick worden opgeslagen of anderszins, is onduidelijk.