Elon Musk: Tesla-Superchargers zijn volgend jaar in heel Europa te vinden

Elon Musk, de ceo van Tesla, laat weten dat het Tesla Supercharger-netwerk vanaf volgend jaar in Europa een dekking van 100 procent zal hebben. Het laadnetwerk van de autofabrikant breidt zich gestaag uit en zal vanaf volgend jaar ook Oost-Europa en Turkije beslaan.

Elon Musk meldt op Twitter dat de Tesla-Superchargers vanaf volgend jaar zijn te vinden 'van Ierland tot Kiev en van Noorwegen tot Turkije'. Op een locatieoverzicht is te zien dat Musk niet voor niets Turkije en Kiev noemt; tot nu toe is er in Oost-Europa nog geen enkele Supercharger-laadpaal te vinden en hetzelfde geldt voor Turkije. Volgens Musk gaat dat in 2019 veranderen, al zijn er geen specifieke data bekend waarop deze nieuwe snelladers van Tesla daadwerkelijk in gebruik kunnen worden genomen.

West-Turkije krijgt negen locaties met Superchargers, Griekenland zes, RoemeniŽ drie en OekraÔne twee. Al deze landen hebben op dit moment nog geen enkele locatie met Tesla-Superchargers. Ook de Baltische Staten krijgen elk een of twee plekken met snelladers en Rusland krijgt er vijf; de Russische Supercharger-locaties komen allemaal ten noordwesten van Moskou. Elke locatie krijgt normaal gesproken altijd meerdere Superchargers, wat bij de bestaande laadlocaties varieert van vier tot tweeŽndertig palen.

Op het overzicht is te zien dat als alle geplande, nieuwe Europese Superchargers zijn verwezenlijkt, er nog altijd een vrij groot gat in de dekking is, in een cirkel die het noorden van RoemeniŽ, het zuidwesten van OekraÔne en het oosten van Hongarije en Slowakije beslaat.

In Nederland zijn er nu zestien locaties met Superchargers en daar komen er volgens planning tot eind volgend jaar nog tien bij. In BelgiŽ zijn er nu elf met nog eens negen nieuwe locaties die in 2018 of in 2019 moeten verschijnen. Overigens zijn in Nederland momenteel in totaal een kleine duizend snelladers beschikbaar; naast Tesla hebben onder meer Fastned en Allego snelladers door het hele land verspreid.

Vermoedelijk wordt het sinds 2014 bestaande Tesla-Supercharger-netwerk binnenkort geŁpgraded, zodat de palen een vermogen van tussen 240 en 250kW kunnen leveren. Welke modellen daarmee overweg kunnen is echter nog niet duidelijk; de huidige Tesla-Superchargers leveren een vermogen van 145kW, terwijl bijvoorbeeld de Model S en X niet meer dan 120kW ondersteunen.