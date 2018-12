Volkswagen maakt 360kWh-powerbank om elektrische auto's op te laden

Volkswagen maakt een mobiele laadpaal voor elektrische auto's. Het Mobile Charging Station heeft een accucapaciteit van 360kWh en kan op plekken neergezet worden waar geen stroomvoorziening is. In 2019 start Volkswagen met een proef.

De grote powerbank is bedoeld om op plekken neer te zetten waar tijdelijk een laadpaal nodig is, of waar geen infrastructuur aanwezig is om een permanente laadpaal te installeren. Volkswagen stelt dat de mobiele laadpaal onder andere op evenementen gebruikt zou kunnen worden.

Het Mobile Charging Station heeft een laadcapaciteit van 360kWh en Volkswagen claimt dat dit genoeg is om tot vijftien elektrische auto's op te laden. Er kunnen vier auto's tegelijk geladen worden, twee met gelijkstroom en twee met wisselstroom en het station is ook geschikt om elektrische fietsen te laden.

Volgens de autofabrikant kan het mobiele laadstation snelladen met maximaal 100kW en duurt opladen van een auto 'gemiddeld zo'n 17 minuten'. De fabrikant gaat dan uit van het tot 80 procent volladen van een accu van de Volkswagen e-Golf, wat overeenkomt met 28kWh.

De laadpaal is gebaseerd op Volkswagens eigen Modular Electric Toolkit, het platform voor de elektrische auto's van het merk. De fabrikant stelt dat dit accu's uit elektrische auto's een tweede leven kan geven. Accu's die door slijtage niet meer geschikt zijn voor gebruik in auto's, kunnen nog wel in de mobiele laadstations toegepast worden.

De powerbank is los van het stroomnet te gebruiken, maar kan ook aangesloten worden en kan dan met een vermogen van 30kW via wisselstroom geladen worden. Ook kunnen de powerbanks gebruikt worden om groene stroom op te slaan. Volkswagen gaat in de eerste helft van 2019 bij wijze van proef de eerste mobiele laadstations inzetten in Wolfsburg. Vanaf 2020 wil de autofabrikant de powerbanks in andere steden in gebruik nemen en op grotere schaal produceren.