Supermarkt zet elektrische vrachtwagen van DAF en VDL in voor distributie

De Nederlandse supermarktketen Jumbo zet als test een volledig elektrische vrachtwagen in voor winkeldistributie. De supermarkt werkt samen met DAF en VDL, die eerder dit jaar hun CF Electric-vrachtwagen met een actieradius van 100km introduceerden.

Jumbo gaat de elektrische vrachtwagen gebruiken om winkels te bevoorraden vanuit het distributiecentrum in Veghel. Bij dat distributiecentrum is een laadstation geplaatst. Het gebruik van de elektrische vrachtwagen is bedoeld als praktijktest. Volgens Jumbo gaan de Nederlandse fabrikanten DAF en VDL het voertuig op basis van de ervaringen van de supermarkt verder ontwikkelen.

De CF Electric die Jumbo in gebruik neemt, werd in mei gepresenteerd. Het is een volledig elektrische vrachtwagen. Het gaat om een zogenaamde 4x2-trekker, gebaseerd op het CF-platform van DAF en voorzien van elektrische aandrijving van VDL. De aandrijving bestaat uit een elektromotor van 210kW en een accupakket van 170kWh. Het voertuig is met zijn afmetingen en actieradius van 100km bedoeld voor de bevoorrading van winkels in steden.