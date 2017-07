Zweedse start-up onthult prototype van elektrische en deels autonome vrachtwagen

Het Zweedse Einride heeft een prototype gemaakt van zijn T-Pod. Dat is een elektrische en deels autonome vrachtwagen, die geen cabine heeft voor een bestuurder. Het bedrijf wil in 2020 tweehonderd van de voertuigen door Zweden laten rijden.

De vrachtwagens moeten op de snelweg geheel autonoom rijden, maar in steden dienen ze door een mens op afstand bestuurd te worden. Dat kan alleen op afstand, want een cabine voor een chauffeur is er niet. Bij het rijden op snelwegen moet er een bestuurder op afstand beschikbaar zijn om eventueel in te grijpen, maar in principe rijden de T-Pods dan autonoom.

Einride onthulde zijn T-Pod op dinsdag tijdens een evenement in Zweden. Het werkende prototype heeft dezelfde afmetingen als de vrachtwagen die uiteindelijk in productie zal gaan. De T-Pod is 7 meter lang en biedt ruimte voor vijftien pallets met goederen. De vrachtwagens kunnen tot twintig ton aan gewicht vervoeren en hebben een bereik van tweehonderd kilometer op een acculading.

In 2020 moeten de T-Pds gaan rijden tussen de Zweedse steden Gotenburg en Helingsborg. Tweehonderd van de vrachtwagens zouden tot twee miljoen pallets per jaar kunnen vervoeren. De route is zo'n 220km lang en dus langer dan het bereik van de T-Pods. De Zweedse start-up is van plan om laadstations te maken om de afstand te kunnen overbruggen.