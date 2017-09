'VS gaat een verruiming van de richtlijnen voor zelfrijdende auto's doorvoeren'

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump zou binnenkort nieuwe richtlijnen onthullen voor zelfrijdende auto's. De regels worden minder streng. Dit is een wens van autofabrikanten, die hiermee meer mogelijkheden krijgen om de auto's te testen op de weg.

Woensdag zullen leden van het Huis van Afgevaardigden stemmen over de nieuwe regels, die de ontwikkeling van zelfrijdende auto's moet versnellen en het voor staten onmogelijk of moeilijker zal maken om autonoom rijdende auto's te weren van de openbare weg. Volgens de nieuwe regels krijgen autofabrikanten straks een uitzonderingspositie voor maximaal 25.000 zelfrijdende voertuigen; deze auto's hoeven dan niet te voldoen aan de bestaande veiligheidsregels voor auto's. Over drie jaar kan dit aantal oplopen naar 100.000.

Naar verluidt zal de Amerikaanse minister van Transport volgende week de gewijzigde richtlijnen bekendmaken in een testfaciliteit voor zelfrijdende auto's in de Amerikaanse staat Michigan. Dit meldt Reuters op basis van bronnen. Een woordvoerder van de minister heeft nog net op een verzoek tot commentaar gereageerd.

In september 2016 heeft de toenmalige Obama-regering richtlijnen opgesteld voor zelfrijdende auto's, waaronder een vrijwillige publicatie van de details van de veiligheidssystemen van de voertuigen. Ook moesten autofabrikanten hun systemen indienen voor een beoordeling, voordat ze op de markt zouden mogen verschijnen. Fabrikanten zoals General Motors en Googles zusterbedrijf Waymo willen af van deze regels, terwijl sommige consumentenorganisaties juist een strenger regime willen.

Onlangs kreeg Samsung van het Department of Motor Vehicles in de Amerikaanse staat Californië toestemming om zelfrijdende auto's te testen. Onder meer Apple en Googles zusterbedrijf Waymo hebben eveneens zo'n toestemming. Met die toestemming mag Samsung zelfontwikkelde zelfrijdende auto's de openbare weg op sturen en is het testen niet beperkt tot eigen terrein. Het bedrijf mag in thuisland Zuid-Korea al tests uitvoeren met een Hyundai-auto.