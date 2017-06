Apple gebruikt Hertz-auto's voor tests met autonome voertuigen

Apple maakt bij het testen van autonome auto's gebruik van voertuigen van verhuurbedrijf Hertz. Dat blijkt uit documenten van de DMV, de Amerikaanse tegenhanger van de RDW. Google sloot een soortgelijk overeenkomst met Avis.

De documenten zijn ingezien door Bloomberg, dat meldt dat Apple een klein aantal auto's via een leaseconstructie bij Hertz afneemt. Het gaat om Lexus RX450h-suv's, zoals eerder al bekend was geworden door foto's op Twitter. Op de DMV-documenten wordt Hertz genoemd als het leasebedrijf voor de Apple-testvoertuigen. Het bedrijf uit Cupertino verkreeg in april een vergunning om zelfrijdende voertuigen te testen in Californië.

Het persbureau meldt verder dat Google een soortgelijke overeenkomst met verhuurbedrijf Avis heeft gesloten. De afspraak is dat het bedrijf de Waymo-auto's, Pacifica-minivans van Chrysler, stalt en van onderhoud voorziet. Dat gebeurt in de Amerikaanse stad Phoenix, waar Waymo een test uitvoert met vervoer via zelfrijdende auto's. Daarmee zou Waymo de concurrentie kunnen aangaan met Uber, omdat Avis beschikt over een grote hoeveelheid aan voertuigen, die in de loop van de tijd van autonome rijfuncties voorzien zouden kunnen worden.

Na veel geruchten bevestigde Apple begin deze maand dat het werkt aan de ontwikkeling van technologie voor zelfrijdende auto's. Het bedrijf wil zich voornamelijk richten op de achterliggende techniek. Apple-ceo Tim Cook zei destijds tegen Bloomberg dat de nadruk ligt op autonome systemen en dat zelfrijdende auto's daarvoor een duidelijk doel zijn. Volgens Cook is het maken van systemen voor autonome auto's een van de grootste uitdagingen als het gaat om kunstmatige intelligentie. Hij sprak over 'de moeder aller ai-projecten'.