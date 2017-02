Door Mark Hendrikman, zaterdag 11 februari 2017 09:51, 4 reacties • Feedback

Ford investeert een miljard dollar in een start-up die zich richt op de ontwikkeling van ai voor in zelfrijdende auto's. Het bedrijf, genaamd Argo AI, is opgezet door oud-werknemers van Google en Uber en bestaat sinds dit jaar.

De ontwikkelaars van Argo AI gaan samenwerken met de bestaande technici die Ford al aan dezelfde soort projecten heeft werken. De Amerikaanse automaker stelt dat de technologie die ze aan het ontwikkelen zijn, mogelijk onder licentie beschikbaar gesteld kan worden aan andere automakers. De eerste bijna volledig zelfrijdende auto van Ford moet in 2021 op de markt gebracht worden, laat het bedrijf weten. Momenteel is een miljard dollar ongeveer 940 miljoen euro waard.

Ford werkt er naartoe om een zogenaamd level 4 self-driving vehicle te produceren. Dat is een voertuig dat onder bijna alle omstandigheden zichzelf kan rijden. Uitzonderingen zijn situaties als extreme weersomstandigheden. Dit systeem kan handmatig aan- en uitgezet worden en de bestuurder hoeft helemaal niets te doen als het aanstaat.

Argo AI is opgericht door Bryan Saleski en Peter Rander. De twee zijn afgestudeerd aan de Carnegie Mellon National Robotics Engineering Center en werkten respectievelijk bij Google en Uber aan zelfrijdende autotechnologie. Met de investering heeft Ford een meerderheidsbelang in het bedrijf.

Ford en andere bedrijven als Google, Uber, Apple alsook andere automakers zijn ook bezig met onderzoek naar technologie voor zelfrijdende auto's. Het ziet ernaar uit dat de technologie de potentie heeft om een grote verandering teweeg te brengen in het verkeer en geen enkel betrokken bedrijf wil hierin achterlopen op de anderen. Het bedrag waar Ford mee komt is niet geheel ongewoon. Vorig jaar stopte General Motors een soortgelijk bedrag in een soortgelijke start-up.