Google-zusterbedrijf Waymo klaagt taxibedrijf Uber vanwege het vermeende stelen van technologie voor zelfrijdende auto's. Google deed jaren. Waymo deed zeven jaar over het ontwikkelen van een systeem met lasers voor zelfrijdende auto's, Uber deed dat in negen maanden.

Naast Uber noemt Waymo in de aanklacht ook de start-up Otto, een bedrijf van oud-medewerkers van Googles zusterbedrijf die werkt aan zelfrijdende auto's. Uber kocht Otto vorig jaar voor 680 miljoen dollar, binnen een half jaar na de oprichting. Het doel van de overname zou zijn geweest om de technologie in handen te krijgen.

Medewerkers van Otto zouden willens en wetens documenten over de werking van het laser-systeem voor zelfrijdende auto's hebben ontvreemd door veertienduizend documenten van de servers van Waymo te hebben gehaald. Onder die documenten waren schematische tekeningen van de printplaat van het lidar -systeem.

Het zusterbedrijf van Google heeft de aanklacht ingediend bij de rechtbank in de Amerikaanse stad San Francisco. Het is onbekend hoe lang de zaak kan gaan duren en of bijvoorbeeld advocaten al overleggen over een schikking.

Google ontwikkelde de zelfrijdende auto in eerste instantie zelf, maar heeft de activiteiten vorig jaar afgesplitst in zusterbedrijf Waymo, dat net als de zoekgigant zelf onder de holding van Alphabet valt.