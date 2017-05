Door Sander van Voorst, maandag 15 mei 2017 11:34, 4 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

De Amerikaanse Uber-concurrent Lyft is een samenwerking aangegaan met Google-zusterbedrijf Waymo. De details van de samenwerking zijn nog niet bekend, maar de bedrijven willen werken aan techniek voor zelfrijdende auto's.

Beide bedrijven hebben tegenover The New York Times bevestigd dat ze samenwerken. Ze willen technieken voor zelfrijdende voertuigen ontwikkelen door middel van pilotprojecten en gedeelde productontwikkeling, zo meldden twee bronnen aan de krant. In een reactie stelde Waymo dat het met de beslissing 'meer mensen op meer plaatsen wil bereiken'. De bedrijven gaven geen details over de aard van de producten die uit de samenwerking voortkomen.

Beide bedrijven zijn in het verleden samenwerkingen aangegaan die aanwijzingen bieden over de aard van de huidige afspraken, aldus de krant. Zo probeert Lyft al langer zijn netwerk aan passagiers te combineren met ondernemingen in de transport- en auto-industrie. Het bedrijf wist begin 2016 bijvoorbeeld een investering van 500 miljoen dollar van het Amerikaanse General Motors binnen te halen. Waymo wil overeenkomsten sluiten om zijn techniek voor autonome voertuigen onder te brengen in voertuigen. Daarvoor heeft het onder andere Honda en Fiat Chrysler benaderd.

Lyft en Uber concurreren sterk in de VS en volgens de krant komt Lyft niet in de buurt van de grootte van Uber. Tussen Waymo en Uber speelt momenteel een rechtszaak, waarin de Google-zuster het bedrijf beschuldigt van het stelen van bedrijfsgeheimen. Waymo werd eind 2016 opgericht en bij Alphabet ondergebracht als zelfstandig bedrijf. Daarvoor was het onderdeel van Google X.

Chrysler Pacifica-minivan met Waymo-technologie