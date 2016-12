Door Julian Huijbregts, donderdag 22 december 2016 07:39, 18 reacties • Feedback

Honda en Google-dochter Waymo zijn met elkaar in gesprek over een samenwerking. De Japanse autofabrikant heeft plannen om rond 2020 auto's op de markt te brengen die autonoom op snelwegen kunnen rijden en de techniek van Waymo kan daarbij helpen.

Beide bedrijven benadrukken tegenover Bloomberg dat de gesprekken gaan over een samenwerking op het gebied van 'onderzoek naar techniek voor autonoom rijden'. Er is nog niet direct sprake van een Honda-auto die op de markt komt met Waymo-techniek. Vermoedelijk is dat uiteindelijk wel het doel, als de gesprekken goed uitpakken gaat Honda een aangepaste auto leveren, die door Google-dochter Waymo voorzien wordt van hard- en software voor autonoom rijden.

Eenzelfde soort deal heeft Waymo al met Fiat Chrysler. Maandag toonden de bedrijven daarvan het resultaat. Er zijn honderd Pacifica-minivans uitgerust met een systeem dat autonoom rijden mogelijk maakt en begin volgend jaar gaan die de weg op voor testritten.

Volgens Bloomberg hadden ook General Motors en Ford vorig jaar interesse in een deal met Google over de techniek, maar die gesprekken liepen op niets uit. De gesprekken versterken de eerdere geruchten dat de Google-dochter zelf geen auto op de markt wil brengen, maar zijn techniek zal laten gebruiken door bekende automerken.

Vorige week werd bekendgemaakt dat de Google-afdeling die werkt aan een autonome auto is afgesplitst en is ondergebracht in het nieuwe dochterbedrijf Waymo, onder de hoede van Alphabet. Google begon in 2009 met de ontwikkelingen onder de vlag van Google X voor experimentele projecten.

Chrysler Pacifica met Waymo-techniek voor autonoom rijden