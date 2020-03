Waymo: geüpdatet systeem voor autonoom rijden herkent voetganger op 500 meter

Waymo heeft een nieuwe generatie van zijn systeem voor zelfrijdende auto's geïntroduceerd. Deze versie, die bulkt van de sensoren, zou met de aanwezige langeafstandscamera's in staat zijn om voetgangers of stopborden te herkennen op een afstand van vijfhonderd meter.

Waymo heeft in de afgelopen maanden in de San Francisco Bay Area de vijfde generatie van de Waymo Driver getest op een elektrisch aangedreven Jaguar I-Pace. Het bedrijf herhaalt zijn visie op het belang van het integreren van verschillende typen sensoren, omdat een enkel type niet in staat zou zijn om in alle situaties en omstandigheden voldoende details te onderscheiden. Daarom hanteert Waymo nog altijd een combinatie van camera's, lidars en radars, die ten opzichte van de vorige generatie allemaal van updates zijn voorzien.

Op het dak van de auto zit nog altijd een lidarsysteem dat een beeld van 360 graden opneemt. Volgens Waymo zijn de laserpulsen van dit systeem in staat om te herkennen wanneer iemand op driehonderd meter afstand een autodeur opent of als er op die afstand puin op de weg ligt. Daarnaast zijn er aan de zijkanten van de auto vier lidars geplaatst die een breed blikveld moeten bieden en zich richten op objecten op korte afstand. Het zusterbedrijf van Google zegt dat deze lidars vooral bedoeld zijn om te kunnen navigeren in druk stadsverkeer en voor dode hoeken op heuvelachtig terrein.

Het nieuwe systeem bevat verder 29 camera's, waarvan de blikvelden elkaar deels overlappen. Deze camera's ondersteunen volgens Waymo high dynamic range en moeten in de lastigste rijomstandigheden meer detail en scherpere beelden opleveren. Het bedrijf claimt dat de camera's die bedoeld zijn voor de lange afstand, bijvoorbeeld stopborden of voetgangers op een afstand van meer dan vijfhonderd meter kunnen herkennen. Verder werken de camera's van het perimeter vision system samen met de lidars; als de laserstralen van de lidars een obstakel direct voor de auto detecteren, kunnen de camera's de algoritmes van additionele contextinformatie voorzien, zodat het object beter kan worden geïdentificeerd. Waymo claimt ook dat het peripheral camera's inzet die om een truck die voor de testauto rijdt, heen kunnen kijken.

Waymo zegt verder dat het een imaging radar system heeft ontwikkeld waarbij verschillende radars door een hogere resolutie en een betere signaalverwerking beter in staat zouden zijn om objecten te detecteren en tracken, op afstanden van honderden meters.

De nieuwe sensoren zijn geïntegreerd op het platform van de Jaguar I-Pace en zouden al uitvoerig getest zijn om extreme weersomstandigheden te weerstaan, zoals stormachtig weer, wegen met strooizout, extreme hitte en stofstormen.