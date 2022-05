Volvo gaat Waymo's technologie voor autonoom rijden gebruiken bij taxi's

Volvo Car Group en Waymo hebben een overeenkomst gesloten voor het gebruik van technologie voor autonoom rijden op basis van Level 4. Als eerste zet Volvo de techniek in bij een nieuwe dienst voor elektrische taxi's.

Waymo wordt naar eigen zeggen de exclusieve L4-partner van Volvo. Met L4 doelt Waymo op Level 4, een categorie voor autonoom rijden waarmee op een hoge mate van automatisering wordt gedoeld. Daarbij kan het systeem zelf ingrijpen als een mens niet reageert op een onverwachte verkeersgebeurtenis. Een stapje hoger is Level 5, waarbij het systeem onder alle weg- en weeromstandigheden autonoom moet kunnen rijden. De indeling is gemaakt door SAE, een associatie van technische bedrijven in onder andere de automotivesector.

De overeenkomst betreft niet alleen elektrische auto's van Volvo zelf maar ook die van dochtermerk van de Volvo Car Group Polestar en het aan Volvo Car Group via de overkoepelende Zhejiang Geely Holding Group gelieerde Lynk & Co. Over de dienst van elektrische taxi's waar Volvo aan werkt, maken de bedrijven verder niks bekend. Meer autobedrijven werken aan dergelijke taxidiensten, waaronder Daimler, Tesla en Hyundai. Waymo werkt al samen met Fiat Chrysler Automobiles, Jaguar Land Rover en Renault Nissan Mitsubishi voor autonoom rijden.