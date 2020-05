Waymo gaat zelfrijdende auto's weer de weg op sturen

Waymo gaat weer beginnen met het laten rijden van zijn zelfrijdende auto's, nadat het enige tijd geleden een stop inlaste vanwege de coronacrisis. Volgende week moeten de auto's weer gaan rijden in Phoenix, waarna gestaag wordt opgeschaald.

Op zijn blog laat Waymo weten dat het gefaseerd wil gaan beginnen met het op de weg brengen van zijn zelfrijdende auto's. Vanaf 11 mei is Phoenix als eerste aan de beurt, een stad die ligt in de Amerikaanse staat Arizona. Er zijn ook maatregelen genomen om besmettingen met het coronavirus te voorkomen, waaronder onderling afstand houden in bedrijfshallen en het regelmatig schoonmaken van de auto's. Als alles voorspoedig verloopt, volgen na Phoenix de steden Detroit, San Francisco en Los Angeles.

Tijdens de rijstop is Waymo doorgegaan met het testen van zelfrijdende auto's door middel van softwarematige simulaties. Volgens het bedrijf is het mogelijk om ongeveer 30 miljoen gereden kilometers per dag te simuleren. Daarmee heeft het zijn software voor zelfrijdende auto's toch kunnen verbeteren, ondanks het stopzetten van de fysieke ritten.

Waymo liet in maart weten dat het voorlopig zou stoppen met het testen van zijn zelfrijdende auto's op de weg. Dat heeft te maken met de uitbraak van het coronavirus, waardoor medewerkers niet meer veilig zouden kunnen werken.