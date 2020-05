Conferenties Black Hat en Def Con worden dit jaar virtueel georganiseerd

De beveiligingsconferenties Black Hat en Def Con gaan dit jaar niet door in fysieke verschijning. In plaats daarvan wordt een digitale variant georganiseerd. Daarmee volgen de beide conferenties de globale trend van het organiseren van digitale conferenties omwille van het coronavirus.

Dat Black Hat dit jaar niet in fysieke vorm door kan gaan, maar in plaats daarvan digitaal wordt gehouden, is aangekondigd op de website van de organisatie. Er wordt op dit moment nog gewerkt aan het programma en de organisatie om het evenement virtueel te houden, en binnenkort moet er meer informatie naar buiten komen over de precieze vormgeving.

Def Con heeft op zijn beurt laten weten dat het vanwege het coronavirus niet denkt een veilige conferentie te kunnen organiseren, waardoor er in plaats daarvan een virtueel evenement wordt gehouden. Op het forum van Def Con kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor het virtuele programma. Via een Discord-kanaal wordt de communicatie op peil gehouden.

Dat de beide conferenties, die zich richten op beveiliging en beide in augustus plaats hadden moeten vinden, niet in fysieke vorm doorgaan, is geen verrassing. In de afgelopen maanden hebben bedrijven en organisaties bijna allemaal hun bijeenkomsten afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus.