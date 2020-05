WHO brengt applicatie uit voor checken op symptomen coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie komt met een applicatie waarmee gebruikers hun symptomen kunnen checken, om er zo achter te komen of zij mogelijk besmet zijn met het coronavirus. De app is voornamelijk bedoeld voor landen die zelf niet de capaciteit hebben een app te ontwikkelen.

In een interview met persbureau Reuters zegt een woordvoerder van de WHO dat de applicatie nog deze maand uit moet komen. Met de app, die uitkomt voor Android en iOS, is het mogelijk voor gebruikers om zichzelf te laten checken op het coronavirus. Door middel van het invoeren van de symptomen die zij hebben, kan de software aangeven of een besmetting met het coronavirus mogelijk is, en waar de gebruiker zich kan laten testen. Aan de applicaties hebben onder meer ontwikkelaars van Google en Microsoft meegewerkt, zo stelt de WHO. De organisatie is van plan om de broncode opensource te maken, en te publiceren op GitHub.

Het is overigens de bedoeling om er op een later moment nog meer functionaliteit aan toe te voegen. Zo wil de WHO de mogelijkheid bieden om contactonderzoek bij besmette mensen te doen, al hangt de implementatie hiervan af of de privacy gewaarborgd kan worden. Er zijn meer landen die applicaties willen inzetten voor contactonderzoek; onder andere Nederland is dit van plan maar de benodigde app heeft vertraging opgelopen, ook vanwege de privacybezwaren.

De Wereldgezondheidsorganisatie gaat ook nog een applicatie uitbrengen voor medewerkers in de gezondheidszorg. Die app is er voornamelijk op gericht om de medewerkers van informatie te voorzien over hoe zij het beste met hun beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje en handschoenen, om kunnen gaan.