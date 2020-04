Twitter waarschuwt dat Firefox privégegevens in cache opsloeg

Twitter waarschuwt dat bij gebruikers die de dienst in Firefox draaien, mogelijk privégegevens in de cache van de browser terecht zijn gekomen. Firefox bewaart gegevens in de cache zeven dagen lang.

Twitter meldt 'onlangs te hebben ontdekt' dat de manier waarop Mozilla Firefox gegevens van Twitter in de cache opslaat tot de onbedoelde opslag van niet-openbare gegevens kan leiden. Op deze manier kunnen privégegevens zoals informatie uit direct messages op straat komen te liggen, bijvoorbeeld als een Twitter-gebruiker heeft ingelogd op een systeem met Firefox van een derde. Ook zijn er malwaretools die de cache van browsers kunnen doorspitten.

De dienst heeft wijzigingen doorgevoerd om te voorkomen dat de persoonlijke gegevens in de cache van Mozilla's browser belanden. Hoe dan ook is de retentietijd van de cache van Firefox zeven dagen, zodat na die periode gegevens verwijderd worden. Bij Chrome, Safari en andere browsers speelde dit probleem niet, volgens Twitter.

Gebruikers van Firefox kunnen hun cache handmatig legen via Opties, Privacy & Beveiliging, Cookies en websitegegevens en vervolgende de gegevens bij Gebufferde webinhoud wissen.