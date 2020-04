Onderzoekers gebruiken ook Facebook-data om coronavirus te volgen

Onderzoekers die de verspreiding van het coronavirus bestuderen maken gebruik van locatiedata van Facebook-gebruikers. De data wordt geanonimiseerd aangeleverd, en komt van een ouder Facebook-programma om ziektes te volgen.

De datasets geanalyseerd door gezondheidsonderzoekers van het Covid-19 Mobility Data Network. Die groep bestaat uit meer dan veertig wetenschappers van universiteiten zoals de Johns Hopkins Universiteit en Harvard. De wetenschappers gebruiken verschillende grote hoeveelheden datasets om in kaart te brengen hoe de coronapandemie zich in de Verenigde Staten verspreidt door bepaalde regio's. Daarbij zit ook data van Facebook-gebruikers, schrijft Reuters. In het geval van de Facebook-gegevens gaat het om datasets die 'meerdere keren zijn geaggregeerd via academici'. De datasets komen van het Disease Prevention Maps-programma van Facebook. Via dat programma gaf het sociale netwerk al eerder data aan wetenschappers. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens de ebola-uitbraak. Het programma maakt naast satellietbeelden ook gebruik van 'geanonimiseerde en geaggregeerde data van het Facebook-platform'. Het Covid-19 Mobility Data Network deelt de resultaten van zijn onderzoek met lokale overheden, maar daarbij wordt de ruwe data niet weggegeven.

Het is niet duidelijk welke data Facebook precies voor het onderzoek weggeeft en hoe het die data anonimiseert. Facebook is niet het enige techbedrijf dat locatiedata weggeeft aan onderzoekers in de strijd tegen het virus. Ook Google doet dat sinds eerder deze week. Dat bedrijf zegt dat die gegevens op individueel niveau niet precies genoeg om het tot de persoon te herleiden. In Nederland zei de Autoriteit Persoonsgegevens deze week dat locatiedata per definitie niet anoniem zijn en daarom alleen door overheden mag worden verzameld als daar een wet voor is.