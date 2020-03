Onderzoeker zet geanonimiseerde Facebook-data in voor controle social distancing

Een Amerikaanse onderzoeker zet geanonimiseerde Facebook-locatiegegevens in om te controleren of mensen zich in Californië houden aan social distancing. Hij doet dat middels het Data for Good-programma van Facebook.

Facebooks Data for Good bestaat uit geanonimiseerde gegevens van gebruikers van het sociale netwerk die locatiegeschiedenis aan hebben staan. De data is beschikbaar voor geselecteerde non-profitorganisaties en onderzoeksinstituten. Het gaat om kaarten met geaggregeerde gegevens die niet meer te herleiden zouden zijn naar personen.

Volgens Protocol gebruikt een Amerikaanse organisatie voor rampenbestrijding die data nu om in Californië te kijken of de getroffen maatregelen tegen het nieuwe coronavirus zin hebben. Mensen in bepaalde deelstaten zijn opgeroepen om sociale afstand te houden en de locatiegegevens van Facebook zouden kunnen aantonen of dat ook daadwerkelijk gebeurt. De onderzoeker deelt zijn bevindingen met de plaatselijke overheid.

Onderzoeker Andrew Schroeder zegt dat de kaarten geen details van Facebook-profielen bevatten; het is dus niet mogelijk te zien of bijvoorbeeld jonge of oude mensen meer of minder bewegen. De onderzoeker stelt dat het voor gezondheidsorganisaties goed zou zijn om de leeftijd te kunnen zien. Groeperingen als de American Civil Liberties Union spreken zich uit tegen het gebruik van de Facebook-data door de overheid. De organisatie pleit voor tests in plaats van 'high-tech Big Brother-tracking'.

Volgens The Washington Post is de Amerikaanse overheid in gesprek met techbedrijven als Facebook en Google over het delen van locatiegegevens om maatregelen tegen het nieuwe coronavirus te controleren. Een woordvoerder van Facebook zegt tegen Protocol dat het bedrijf zo'n verzoek niet heeft ontvangen en stelt dat het sociale netwerk data niet direct deelt met overheden.

Google bevestigt tegenover The Washington Post dat het bedrijf in gesprek is met de overheid en gezondheidsexperts. Google stelt zelf te onderzoeken hoe het zijn beschikbare locatiedata kan gebruiken om te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Als voorbeeld noemt Google het bepalen van het effect van de regels over het houden van sociale afstand. De woordvoerder zegt tegen de krant dat daarvoor geanonimiseerde data gebruikt zal worden.

Meer landen wenden zich tot locatiegegevens om maatregelen tegen het coronavirus te treffen of te controleren. Zo bleek eerder deze week dat Israel en Oostenrijk gsm-locatiedata van burgers gebruiken om bewegingen van besmette patiënten na te gaan. Ook China doet dat al langer.