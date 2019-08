Facebook wist mogelijk al maanden eerder van Cambridge Analytica-schandaal

Facebookmedewerkers waren al in september 2015 bezorgd over de dataverzameling van Cambridge Analytica. Dat is ruim twee maanden vóór het schandaal naar buiten kwam, en eerder dan het bedrijf altijd volhield dat het van het schandaal wist.

Dat blijkt uit een document dat Facebook verplicht online heeft moeten zetten van het Amerikaanse Ministerie van Justitie. De blogpost waarin het betreffende document staat, dat niet te vinden is via de homepage van Facebooks 'news room', heet 'Document Holds the Potential for Confusion'. In het document staat een lange reeks aan e-mails tussen twee Facebook-medewerkers. Die noemen Cambridge Analytica al bij naam in september 2015, en spreken rond die tijd ook al hun zorgen uit over de praktijken van het bedrijf.

De eerste keer dat het bedrijf wordt genoemd is op 22 september. Een medewerker schrijft dan aan een ander dat 'een dubieus (op z'n minst) datamodelbedrijf onze markt diep heeft gepenetreerd'. De medewerkers noemen meer bedrijven die net als Cambridge Analytica op dubieuze wijze veel gebruikersdata wisten te verzamelen. Cambridge Analytica was echter 'de grootste en meest agressieve aan de conservatieve kant', aldus de medewerkers. Een week later reageert een andere medewerker door te zeggen dat 'hij vermoedt dat de dataverzameling van deze bedrijf waarschijnlijk tegen de regels is.' Dat laatste wordt nog eens gezegd op 13 oktober.

De Facebook-medewerkers noemen ook andere bedrijven die op dubieuze manieren data van gebruikers verzamelen. Op 11 december spreken medewerkers opnieuw specifiek over Cambridge Analytica, dit keer omdat het 'nu een pr-issue is geworden'. Ze doelen daarmee op de berichtgeving door The Guardian, dat rond die datum voor het eerst het schandaal rondom het bedrijf onthulde. Daardoor zou Cambridge Analytica plotseling 'hoge prioriteit' hebben gekregen in het bedrijf.

Het is niet duidelijk welke kennis Mark Zuckerberg op dat moment had van de praktijken van Cambridge Analytica. Eerder al verklaarde het bedrijf onder andere voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Congres dat het eerder al signalen had gekregen dat er automatisch en onnodig veel data werd verzameld. Die berichten waren toen echter niet bevestigd. Volgens het bedrijf tonen de huidige documenten ook niet aan dat het voor Facebook duidelijk was dat Cambridge Analytica meer data verzamelde dan gedacht.