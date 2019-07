Amerikaanse handelswaakhond start nieuw antitrust-onderzoek naar Facebook

De Amerikaanse handelswaakhond FTC is een nieuw onderzoek gestart naar Facebook dat zal moeten uitwijzen of het bedrijf mededingingsregels heeft overtreden. Het sociale netwerk bevestigt het onderzoek in zijn kwartaalcijfers.

Facebook schrijft dat het in juni is geïnformeerd door de FTC over het nieuwe onderzoek. Het gaat om een antitrust-onderzoek waarover nog geen concrete details bekend zijn. De Amerikaanse handelswaakhond zal onderzoeken hoe het sociale netwerk zijn dominante marktpositie heeft verkregen en of daarbij regels zijn overtreden. Ook het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde deze week aan de marktdominantie van grote techbedrijven te onderzoeken, waaronder sociale netwerken.

Het nieuwe FTC-onderzoek volgt na het afronden van een schikking die Facebook en de handelswaakhond hebben getroffen. Woensdag werd bekendgemaakt dat het sociale netwerk een boete van vijf miljard dollar betaalt en zijn privacybeleid van de grond af aan opnieuw moet opbouwen. Ook moet Facebook een onafhankelijke privacycommissie instellen. Die maatregelen zijn het gevolg van meerdere privacyschendingen, de aanleiding voor dat onderzoek was het Cambridge Analytica-schandaal.

Ondanks de juridische druk presenteerde Facebook goede cijfers. Het aantal maandelijks actieve gebruikers groeide naar 2,24 miljard en er zijn dagelijks 1,59 miljard gebruikers actief. Dat is in beide gevallen een stijging van 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. De kwartaalomzet kwam uit op 16,9 miljard dollar, een stijging van 28 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De winst was met 2,6 miljard dollar veel lager dan vorig jaar, omdat Facebook nog 2 miljard opzij moest zetten voor de FTC-boete. In het vorige kwartaal haalde Facebook al 3 miljard dollar van de winst af omdat het duidelijk was dat de boete eraan zat te komen.