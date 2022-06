Telegram klaagt bij EU over 'oneerlijke handelspraktijken' van Apples App Store

Berichtendienst Telegram heeft een antitrust-klacht ingediend bij de Europese Unie, over de oneerlijke handelspraktijken die Apple zou voeren bij de App Store. Gebruikers zouden het recht moeten hebben om buiten de App Store om applicaties te kunnen installeren, stelt Telegram.

In de antitrust-klacht staat volgens de Financial Times dat Apple een monopoliepositie heeft met de App Store en dat het tarief van dertig procent dat ontwikkelaars moeten afstaan aan in-app-inkomsten onredelijk is. Zo stelt Apple volgens Telegram dat het deze inkomsten nodig heeft om de appwinkel draaiende te kunnen houden, maar Telegram betwist deze claim.

Daarnaast wilde de berichtendienst in 2016 een gamingplatform via de App Store verspreiden, wat door Apple werd tegengehouden. Het platform zou tegen de App Store-regels van Apple ingaan. Telegram zegt dat de berichtendienst het risico liep om van de App Store te worden verwijderd, wat het bedrijf deed besluiten te stoppen met de plannen voor het gamingplatform. Dit is volgens Telegram een voorbeeld van hoe Apple haar macht kan misbruiken om innovatie tegen te gaan.

Tegenover TechCrunch bevestigt Telegram de antitrust-klacht te hebben ingediend en verwijst de woordvoerder naar een bericht dat medeoprichter Pavel Durov eerder deze week publiceerde. Durov schrijft in dit bericht over zeven 'mythes' die Apple zou opvoeren om het gebruik van de dertig procent te kunnen rechtvaardigen. Zo stelt Durov dat Apple ieder kwartaal 'miljarden dollars' aan inkomsten krijgt via haar aandeel van de in-app-inkomsten. Telegram stelt dat het hosten en beoordelen van de apps 'tientallen miljoenen' dollars kost, niet miljarden.

Ook zegt Durov dat het 'onmogelijk' is om een concurrent voor Apple op te richten, omdat ontwikkelaars geen apps gaan bouwen voor een nieuw mobiel besturingssysteem dat nog amper gebruikers heeft. Hiervoor verwijst Durov naar het Windows 10 Mobile-ecosysteem. 'Zelfs Microsoft, met haar grote invloed bij ontwikkelaars, wist apps als Instagram niet ontwikkeld te krijgen voor het platform'. Een ontwikkelaar kan daarnaast niet alleen een app voor Android ontwikkelen en Apple negeren, omdat een Android-only-app volgens Durov niet populair genoeg zou kunnen worden.

Volgens de FT is de klacht van Telegram de derde antitrust-klacht tegen Apples App Store. Eerder stuurde Spotify zo'n klacht. Het tweede bedrijf was het Japanse Rakuten. Beide bedrijven klaagden over de monopoliepositie van de Apple App Store en de commissie van dertig procent die Apple vraagt. In juni werd bekend dat de Europese Commissie een machtsmisbruikonderzoek is gestart naar Apple, onder meer vanwege de App Store. Gisteren getuigde de ceo van Apple samen met de ceo's van Google, Amazon en Facebook in een hoorzitting van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, in het kader van monopoliemisbruik. Hier verdedigde Apple-ceo Cook volgens de FT de handelspraktijken van Apple en zei hij dat concurrentie een groot goed is dat innovatie bevordert.