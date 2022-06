EC begint nieuw antitrustonderzoek naar Amazon vanwege gebruik Buy Box-criteria

De Europese Commissie begint een onderzoek naar Amazon. Dat zou de concurrentieregels overtreden door eigen diensten voor te trekken in het Buy Box- en Prime-programma. Ook heeft de EC een formele klacht ingediend tegen Amazon in een eerder onderzoek.

Met het nieuwe onderzoek kijkt de Europese Commissie specifiek naar de Buy Box- en Prime-labels die bij sommige producten worden geplaatst. Verkopers kunnen een Buy Box-label bij hun product krijgen als het goed verkocht wordt, of een Prime-label als ze meedoen aan een speciaal programma van Amazon. De Commissie wil onderzoeken welke criteria worden gebruikt om het Buy Box-label te tonen aan gebruikers. Volgens de Commissie zou dat Buy Box-label een door verkopers gewild label zijn, omdat een groot deel van de verkopen door dat label wordt gegenereerd. De Commissie vermoedt op basis van een vooronderzoek dat Amazon verkopers die zo'n label krijgen, voortrekt als die gebruikmaken van Amazons logistieke omgeving en bezorgdiensten.

Ook wil de EC kijken naar het gebruik van een Prime-label. De Commissie onderzoekt de criteria waaraan verkopers moeten voldoen voordat ze met het Prime-programma mogen meedoen. Dat Prime-label zou waardevol zijn voor verkopers, omdat er steeds meer Prime-leden zijn waaraan ze kunnen verkopen. De EC wil weten aan welke regels die verkopers moeten voldoen en of die niet in strijd zijn met de Europese regels rondom handelsconcurrentie.

De Commissie heeft daarnaast een formele klacht ingediend bij Amazon in het kader van een eerder onderzoek dat het vorig jaar startte. In dat onderzoek kijkt de Commissie naar het gebruik van data die Amazon verzamelt door een platform aan te bieden aan externe verkopers. "Als een marktplaatsprovider heeft Amazon toegang tot niet-publieke data van derde partijen, zoals het aantal verkochte producten, de omzet van verkopers, het aantal bezoekers, data gerelateerd aan verzendingen, eerder gedrag van verkopers en data over garanties", stelt de Commissie. Uit een verkennend onderzoek zou al zijn gebleken dat werknemers van Amazons eigen verkoopplatform toegang hebben tot grote hoeveelheden van dergelijke data. Amazons systemen zouden die data aggregeren en gebruiken om de eigen verkopen te verbeteren. Dat zou Amazon een oneerlijk voordeel geven tegenover concurrerende diensten.

Het officiële onderzoek daarnaar begon al in juli. Nu heeft de EC zijn statement of objections naar Amazon gestuurd, een officiële stap waarmee de Commissie het bedrijf op de hoogte stelt van bevindingen uit het onderzoek. Amazon kan vervolgens alle verzamelde documenten inzien, een bezwaar indienen en een verhoor aanvragen.

Amazon zegt in een reactie tegen Reuters het niet eens te zijn met de aanklacht, maar verdere details geeft het bedrijf niet. Het is niet de eerste keer dat Amazon wordt beschuldigd van het misbruiken van zijn marktpositie. In de VS concludeerde de overheid vorige maand al dat zowel Amazon als Google, Apple en Facebook hun monopolieposities misbruikten. Daarom loopt er nu ook een onderzoek naar de bedrijven.