'Amazon sluit EU-deal en geeft derdenproducten dezelfde behandeling in buy box'

Amazon heeft naar verluidt overeenstemming bereikt met de Europese Commissie over diens zorgen over het gebruik van data van concurrerende verkopers. Zo zou Amazon onder meer producten van derden voortaan een gelijke behandeling geven in de 'buy box'.

Volgens diverse bronnen met directe kennis over deze zaak heeft Amazon toegezegd de zichtbaarheid van rivaliserende producten te vergroten door ze een gelijke behandeling te geven in Amazons buy box, schrijft de Financial Times. Dat kader op Amazons site is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de aankopen op de site. Daarnaast komt er een alternatieve 'Featured offers' voor klanten die weinig waarde hechten aan hoe snel ze hun aankopen bezorgd krijgen. Ook krijgen verkopers de vrijheid om te beslissen over welk bedrijf hun spullen moet leveren.

Deze deal zou op 20 december officieel worden aangekondigd door de Europese Commissie, de mededingingstoezichthouder van de EU. De toezeggingen van Amazon zouden in de markt zijn getest, waarbij ook concurrenten betrokken zijn geweest en EU-functionarissen zouden ermee hebben ingestemd. De verschillende toezeggingen van Amazon zouden gelden voor de duur van vijf jaar. Of ze daarna komen te vervallen of dat er andere elementen voor in de plaats komen, is onbekend.

Met deze, naar verluidt bereikte overeenstemming zou er een einde komen aan een onderzoek van de Commissie dat in 2019 werd gestart. Daarbij draaide het om de vraag of de manier waarop Amazon gevoelige data van onafhankelijke verkopers op zijn platform gebruikt, het bedrijf een concurrentievoordeel oplevert. Als dat onderzoek zou leiden tot de conclusie dat Amazon de EU-regels overtreedt, kan dat leiden tot een boete tot 10 procent van Amazons wereldwijde omzet. Zover lijkt het nu dus niet te komen.

Bij dit EU-onderzoek werd gekeken naar twee aspecten. De Commissie keek naar standaardovereenkomsten die tussen Amazon en de marktplaatsverkopers worden gesloten, omdat die het bedrijf in staat zouden stellen om verkoopdata van derden te analyseren en gebruiken. Daarnaast richtte het onderzoek zich op de rol die de vergaarde data speelt bij de selectie van de winnaars van de buy box. Dit is een veld aan de rechterkant van een Amazon-productpagina waarin een specifieke verkoper wordt uitgelicht en kopers zijn product direct in het digitale winkelwagentje kunnen stoppen. Aanbieders in deze box hebben een groot voordeel, omdat ze hiermee prominent naar voren komen en omdat dit een snelle aanschaf van het product mogelijk maakt.

Vermoedelijk heeft de onlangs in werking getreden Digital Markets Act ook een rol gespeeld bij het bereiken van de overeenstemming tussen de EU en Amazon. Deze EU-wet richt zich vooral op zogeheten poortwachters, veelal grote techbedrijven met een relatief dominant platform, waarbij ook gekeken wordt naar hun jaaromzet en het aantal gebruikers. Een van de praktijken die op grond van de DMA wordt verboden, is het gunstiger aanbieden van producten van de poortwachter, in de zin van een betere of hogere rangschikking dan die van derde partijen die met vergelijkbare producten ook op het platform actief zijn.