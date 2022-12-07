'Amazon sluit EU-deal en geeft derdenproducten dezelfde behandeling in buy box'

Amazon heeft naar verluidt overeenstemming bereikt met de Europese Commissie over diens zorgen over het gebruik van data van concurrerende verkopers. Zo zou Amazon onder meer producten van derden voortaan een gelijke behandeling geven in de 'buy box'.

Volgens diverse bronnen met directe kennis over deze zaak heeft Amazon toegezegd de zichtbaarheid van rivaliserende producten te vergroten door ze een gelijke behandeling te geven in Amazons buy box, schrijft de Financial Times. Dat kader op Amazons site is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de aankopen op de site. Daarnaast komt er een alternatieve 'Featured offers' voor klanten die weinig waarde hechten aan hoe snel ze hun aankopen bezorgd krijgen. Ook krijgen verkopers de vrijheid om te beslissen over welk bedrijf hun spullen moet leveren.

Deze deal zou op 20 december officieel worden aangekondigd door de Europese Commissie, de mededingingstoezichthouder van de EU. De toezeggingen van Amazon zouden in de markt zijn getest, waarbij ook concurrenten betrokken zijn geweest en EU-functionarissen zouden ermee hebben ingestemd. De verschillende toezeggingen van Amazon zouden gelden voor de duur van vijf jaar. Of ze daarna komen te vervallen of dat er andere elementen voor in de plaats komen, is onbekend.

Met deze, naar verluidt bereikte overeenstemming zou er een einde komen aan een onderzoek van de Commissie dat in 2019 werd gestart. Daarbij draaide het om de vraag of de manier waarop Amazon gevoelige data van onafhankelijke verkopers op zijn platform gebruikt, het bedrijf een concurrentievoordeel oplevert. Als dat onderzoek zou leiden tot de conclusie dat Amazon de EU-regels overtreedt, kan dat leiden tot een boete tot 10 procent van Amazons wereldwijde omzet. Zover lijkt het nu dus niet te komen.

Bij dit EU-onderzoek werd gekeken naar twee aspecten. De Commissie keek naar standaardovereenkomsten die tussen Amazon en de marktplaatsverkopers worden gesloten, omdat die het bedrijf in staat zouden stellen om verkoopdata van derden te analyseren en gebruiken. Daarnaast richtte het onderzoek zich op de rol die de vergaarde data speelt bij de selectie van de winnaars van de buy box. Dit is een veld aan de rechterkant van een Amazon-productpagina waarin een specifieke verkoper wordt uitgelicht en kopers zijn product direct in het digitale winkelwagentje kunnen stoppen. Aanbieders in deze box hebben een groot voordeel, omdat ze hiermee prominent naar voren komen en omdat dit een snelle aanschaf van het product mogelijk maakt.

Vermoedelijk heeft de onlangs in werking getreden Digital Markets Act ook een rol gespeeld bij het bereiken van de overeenstemming tussen de EU en Amazon. Deze EU-wet richt zich vooral op zogeheten poortwachters, veelal grote techbedrijven met een relatief dominant platform, waarbij ook gekeken wordt naar hun jaaromzet en het aantal gebruikers. Een van de praktijken die op grond van de DMA wordt verboden, is het gunstiger aanbieden van producten van de poortwachter, in de zin van een betere of hogere rangschikking dan die van derde partijen die met vergelijkbare producten ook op het platform actief zijn.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 07-12-2022 10:06 90

07-12-2022 • 10:06

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Reacties (90)

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lenwar
7 december 2022 10:46
Misschien even heel erg naïef van mij. Maar wat is een buy box? (ik mis dit een beetje in het artikel). Wat ik zo 1-2-3 op internet kan vinden is dat het een soort-en-met van prijs is die je kan winnen met een soort-van loterij voor verkopers? Dus dat als je met z'n allen hetzelfde verkoopt dat jouw winkel dan voor dat product 'voorrang' krijgt of zo? Of zie ik het helemaal verkeerd.
ITsEZ @lenwar7 december 2022 10:54
De "BuyBox" is in het Nederlands vertaald de koopknop. Dat maakt het al iets duidelijker, maar om wat context te geven. De Buybox is eigenlijk waar je bij bol en amazon op "in winkelwagen" klikt om een product te bestellen. Aangezien het marketplaces zijn kunnen meerdere partijen hetzelfde product aanbieden. Vervolgens laat de marketplace er een algoritme op los en bepaald wie "bovenaan" staat. Dit is meestal gebaseerd op levertijd, prestaties van de verkoper, en prijs. De partij met de beste combinatie krijgt de buybox, en dus ook 99% van alle verkopen. De overige aanbieders zijn wel zichtbaar, maar alleen als je specifiek doorklikt naar andere aanbieders.

[Reactie gewijzigd door ITsEZ op 23 juli 2024 08:47]

player-x @ITsEZ7 december 2022 14:08
Als dat echt alles is wat ze moeten aanpassen, dan lopen ze bij Amazon te rollen over de vloer van het lachen.

Want laten we zeggen dat jij een USB krulsnoer bedenkt in de vorm van allemaal krul-hartjes, en dat wordt in een keer het best verkopende usb snoer op Amazon, dan kan je er op wachten dat:
  • 1. Amazon snel met een kopie komt.
  • 2. Amazon een net iets goedkoper kopie uitbrengt.
  • 3. Dat jouw product niet meer bovenaan staat in de zoek resultaten.
https://www.google.nl/search?q=amazon+stole+my+idea

Bij dergelijke bedrijven doe ik persoonlijk iig niet mijn zaken, want je kan er nu goedkoop kopen, en als ze straks een monopolie hebben betaal je de hoofdprijs.
ITsEZ @player-x7 december 2022 15:50
Dat is ook niet het hele verhaal, maar dit artikel beschrijft het een beetje karig. Er worden in het Tweakers artikel wel andere termen genoemd, maar er wordt niet al te diep op ingegaan. Dat is ook lastig, omdat het vrij vakinhoudelijk is, maar op de website van de EC staat het veel uitgebreider. https://ec.europa.eu/comm...rner/detail/en/ip_22_4522 hier staat ook de statement van Amazon in, wat ze "beloven" te gaan doen.

Hier staat o.a. in:
  • Ze beloven geen gebruik (cq misbruik) te maken van non-public data afkomstig van sellers
  • Ze discrimineren niet op koopblok positie, wat wil zeggen dat ze gelijk als sellers worden beoordeeld in het algoritme
  • Ze gaan meer zichtbaarheid geven aan alternatieve offers, als die gunstiger kunnen zijn voor de klant (bijv, langere levertijd, maar goedkoper)
Waar je dus op aanhaakt is voornamelijk het eerste punt. Onder seller data valt namelijk prijs, kosten, leverancier, verzending, omzet, beschikbaarheid, voorraad, prestaties, levertijd & de zogenaamde "Glance views". Dit wordt dus wel aangepakt, maar het Tweakers artikel is een beetje gebrekkig. Overigens zijn de beloftes redelijk voor interpretatie vatbaar, en vraag ik me af wat het daadwerkelijk gaat opleveren. "non-public" is natuurlijk vrij breed, de helft van de genoemde eigenschappen zijn ook te scrapen. Is dit dan public, of niet? Een partij als Amazon kan hun eigen "public" data natuurlijk veel breder verzamelen inzetten dan menig andere partij.
YangWenli @player-x7 december 2022 14:16
Weleens in de Action geweest? Ze verkopen niet-Glorix voor de helft van de prijs.
Albert Heijn? niet-Nutella hazelnoot pasta.
Aldi? Net zo goed.
player-x @YangWenli7 december 2022 14:52
Action: ja die maakt ook kopien van goede ideen. maar dan wel een goedkopere budget versie.
Supermarkten: huismerken zijn er altijd al geweest, en zijn nagenoeg altijd van producten die andere A-merken ook leveren.

En die huis merken worden vaak door die zelfde A-merken gemaakt voor de supermarkten.

Maar Amazon heeft een zakelijke overeenkomst met verkopers, dat zij producten voor hun verkopen, maar als het een hit is, rippen ze het idee van hun eigen klanten. 0_o

Laten we een nader voorbeeld nemen, onze mede tweaker Quindor, maakt hele mooie ESP32 LED controllers, een heel uniek product, dat simpel in gebruik is, en een fantastische prijs heeft.

Stel hij zou dat product op Amazon verkopen, op het moment dat het een bestseller wordt op Amazon moet hij echt bang zijn dat Amazon zijn product na gaat maken, zelfs het Chinese AlliExpress doet dat niet!
TheVivaldi @player-x7 december 2022 16:38
Nou, supermarkten doen dat wel degelijk. Naast huismerken hebben ze vaak ook producten van eigen merk. Zo heeft AH het AH-merk, Hoogvliet het Hoogvliet-merk (naast huismerk G'woon), Vomar idem dito. En er is daar kopieergedrag genoeg. Zo begon AH bijv. een aantal jaar geleden met de verkoop van vegetarisch gehakt van Naturli, gemaakt van erwten. Dat verkocht goed en ineens kwam AH met vegetarisch gehakt van eigen merk, óók gemaakt van erwten, voor een lagere prijs. Daarop stopten ze met de verkoop van Naturli, omdat dat ineens minder goed verkocht. (Inmiddels is AH overigens ook gestopt met gehakt op basis van erwten - alleen nog op basis van soja - maar dat terzijde.)

Dat is geen toeval. Ze hebben Naturli gewoon weggeconcurreerd met een gekopieerd product van eigen merk voor een lagere prijs.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 08:47]

player-x @TheVivaldi7 december 2022 18:26
Er is een groot verschil, als voorbeeld, ik maak een tekening (mijn product) van een heel mooi energie zuinig huis, en ga naar een aannemer (bijvoorbeeld BAM Amazon), en vraag een aantal van die huizen te bouwen (lees: Amazon verkoopt mijn product voor mij).
Ondertussen gebruikt BAM Amazon diezelfde tekening om naast de huizen die ik heb laten bouwen, mijn ontwerp parallel met kleine aanpassingen ook aan de man te brengen, en nog eens goedkoper, want hij heeft geen R&D doen, en hoeft mij geen commissie te betalen.
En omdat ze ook nog eens eigenaar zijn van de grootste makelaars site (Amazon site), verplaatsen ze mijn advertentie ook nog eens naar benenden, en zetten ze zichzelf als eerste hit.

Dat is wat Amazon doet, en ik als kleine architect kan (bijna) niet op vechten tegen het geld dat BAM (lees: Amazon) heeft, en kan besteden aan advocaten.

En dat is wat Amazon doet met kleine verkopers met briljante ideeën, maar die niet de verkoop kanalen heeft, en dacht dat Amazon een betrouwbare partner was.

Jij vergelijkt daarnaast het stellen van ideeën (wat het in jouw voorbeeld niet is) van multinationals als Unilever en Procter & Gamble met het echt stellen ideeën van een klein bedrijfje of persoon.

Okay dat is jouw mening, maar ik vind er wel een verschil in zitten, zeker als je daarnaast, bedenkt dat ze dat vooral doen met de ideeën van hun kleinere klanten, die op zeker ook nog eens geen advocaten permanent in dienst hebben.
TheVivaldi @player-x7 december 2022 18:49
Naturli is een vrij klein bedrijf, dus hoezo “multinational”? AH heeft dus van een klein bedrijf gekopieerd.
player-x @TheVivaldi7 december 2022 18:56
Dus je snapt nog steeds niet het concept van stellen van je eigen kleine klanten, waar ik het over hebt.

Zeg niet dat wat AH echt oké is, maar dat is marktwerking.
Maar wat Amazon doet is imho echt nog veel veder onder wat is fatsoenlijk is.
TheVivaldi @player-x7 december 2022 19:00
Maar Naturli wás een klant van AH voordat AH ze met een gekopieerd product wegconcurreerde, dus ik denk dat jíj het niet snapt…

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 08:47]

Aaargh! @TheVivaldi7 december 2022 17:26
huismerk G'woon
Volgens mij is G'woon niet het huismerk maar de Klingon versie van het product.
TheVivaldi @Aaargh!7 december 2022 17:28
G'woon is het huismerk van onder meer Hoogvliet en Vomar. Zie bijv. Vomar die huismerk noemt: https://www.facebook.com/...ten-van/2360924450626800/
“Ons huismerk g'woon heeft een uitgebreid assortiment […]”

Jan Linders die het huismerk noemt: https://www.janlinders.nl/gwoon.html
“Ons huismerk Perfekt wordt vervangen door ons nieuwe huismerk g'woon.”

En Hoogvliet idem dito: https://www.hoogvliet.com/assortiment-Gwoon
“G’woon is ons huismerk.”

Daarnaast hebben ze dus nog hun eigen merk, dus Hoogvliet eigen merk, Vomar eigen merk, etc. Maar het ging mij in mijn verhaal niet over G'woon, maar over kopieergedrag van AH eigen merk.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 08:47]

Aaargh! @player-x7 december 2022 17:33
Supermarkten: huismerken zijn er altijd al geweest, en zijn nagenoeg altijd van producten die andere A-merken ook leveren
Maar je ziet wel steeds vaker dat er A-merken uit het assortiment v/d supermarkt verdwijnen en dat er dan huismerken voor in de plaats komen. Bijvoorbeeld: je had eerst van 6 verschillende smaken van product X van merk A, en nu heb je opeens 3 smaken van het A-merk met daarnaast 3 huismerk varianten van diezelfde 3 smaken. Vaak zijn de huismerk versies nog ook nog smakelozer dan de A-merken. Effectief heb je als consument dus minder keuze.
dasiro @YangWenli7 december 2022 14:38
amazon undercut de prijzen zo hard op korte termijn om concurrentie kapot te maken zodanig dat ze failliet gaan of opgekocht kunnen worden, waarna de prijzen op lange termijn stijgen
lenwar
@ITsEZ7 december 2022 11:01
Ah... Dat maakt het hele verhaal inderdaad een stuk helderder.
Thanks! :)
Mania-92 7 december 2022 10:14
Het hele model met 3rd party sellers vind ik sowieso een drama. Ik mijd die partijen op bol/amazon altijd als de pest. Als ik bij bol en/of amazon kom dan wil ik bewust iets van die partij aanschaffen, als ik iets van een andere dozenschuiver wil ga ik wel direct naar zijn site.
ApexAlpha @Mania-927 december 2022 10:56
Grappig, ik heb namelijk het tegenovergestelde.

Ik ben op zoek naar product X, en welke winkel het dan uiteindelijk aan me levert maakt me niet zo veel uit. Ik ben wel blij als het via BOL gaat omdat de BOL service desk vaak als vangnet voor slechte leveringen fungeert.

Maar of het nu per sé van BOL of een 3rd party komt, waarom zou me dat uitmaken? Als ik het product maar krijg.
Wolfos @ApexAlpha7 december 2022 12:17
Het grote nadeel vind ik dat je niet kunt zien welke bezorgdienst er gebruikt word. DPD heeft hier namelijk een luie bezorger die net doet alsof ik niet thuis ben zodat ze het pakketje ergens middenin het centrum kunnen droppen.
Leuk als je net iets besteld omdat het zwaar is en je het vanwege rugklachten zelf niet kunt tillen.

Bij een normale webshop word meestal aangegeven welke bezorgdienst gebruikt word (en soms heb je keuze), maar die "partner" shops doen dat dus allemaal niet.

EDIT:
Zal wel een veelgehoorde klacht zijn want ze gaan nu zelf de logistiek regelen:
https://pers.bol.com/nl/n...-verkooppartners-ophalen/

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 08:47]

HermanX @ApexAlpha7 december 2022 12:51
Geen idee hoe het nu met BOL is gesteld, misschien hebben ze dit verbeterd.

In het verleden gebeurde het regelmatig dat BOL aangaf 1 dag levertijd. Dan bestelde ik bij bol omdat ze ene leveren. Vaak bleek het dan vanaf een 3rd party te komen en was de effectieve levertijd opeens 3 tot 5 werkdagen.
Dat blijft voor mij de reden om niet via bol te willen bestellen.

Via amazon is het zeer zeldzaam dat een pakket na de levertermijn geleverd word. De items die ik bestel met 2 a 3 dagen levertijd komen zelfs regelmatig te vroeg.
TheVivaldi @HermanX7 december 2022 16:42
Plus Amazon geeft vaak een ruimer tijdvak aan, dus als je vandaag iets bestelt, dan staat er ook regelmatig “Wordt bezorgd tussen 14 en 21 december” of “Wordt bezorgd tussen 10 en 15 december”. Dat vind ik toch netter.
ThanosReXXX @Mania-927 december 2022 10:57
Doe ik ook meestal, als het mogelijk is, tenminste. Soms heeft zo'n "winkel" enkel maar een Bol of Amazon profiel, maar geen echte eigen site. Dan is het dus meer een losse verkoper dan een echte (web)winkel.

En los daarvan zie ik ook met enige regelmaat dat op Bol de prijzen lager zijn dan bij die winkels zelf, als ze wel een webshop hebben. Actueel voorbeeld: ik kocht laatst een simpel joggingpak, gewoon voor thuis op de bank, kostte bij Bol €49,95. Datzelfde joggingpak kostte op de eigen site van de verkoper €62,95. Ik weet dus niet hoe of waarom, maar je snapt dat ik het dan toch bij Bol heb gekocht. Overigens is de prijs van datzelfde pak nu op Bol ook omhoog gegaan, maar nog steeds een stuk goedkoper dan bij de winkel zelf, want hij kost nu €54,95 bij Bol.

Als jij het raadsel op kan lossen, dan ben ik benieuwd, maar ik vermoed dat ze, ondanks de lagere verkoopprijs toch via Bol meer winst maken dan via hun eigen shop, anders heb ik er zelf verder geen logische verklaring voor.
Navi @ThanosReXXX7 december 2022 11:36
Wat heel gek zou zijn, want je moet ook nog een marge afdragen aan Bol, en die zijn vaak niet misselijk, 15-20%.

Hoe het dan in hun eigen shop alsnog duurder is, ik vraag het me ook af.
ThanosReXXX @Navi7 december 2022 11:39
Tja, ik heb er heel even op zitten puzzelen, maar uiteindelijk heb ik het er maar bij gelaten, want ik snap er zelf ook niet veel van.

Het enige wat nog in mij op kwam, is dat zij via Bol een veel groter publiek bereiken, dus dan kan je, zelfs als je voor een lagere prijs verkoopt, mogelijk wel meer aantallen verkopen. De winkel zelf had ik namelijk nog nooit van gehoord, dus als ik ze niet via Bol had gevonden, dan was ik ze wellicht nooit tegen gekomen. (https://www.jcblue.nl/)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 23 juli 2024 08:47]

King4589 @Mania-927 december 2022 10:20
Ik probeerde dat laatst ook, bij twee partijen die het product zelf verkochten gekeken de ene vraagt meer in hun eigen webwinkel en de ander vraagt dan wel verzendkosten. Dus in beide gevallen zou ik duurder uit zijn dan is het toch makkelijk kiezen.
HermaHemie @King45897 december 2022 10:22
Echter steun je dan wel Amazon en dus ook alle dingen die Amazon doet(over de jaren genoeg over in het nieuws geweest).
Cergorach
@HermaHemie7 december 2022 10:52
Dus als je brood koopt bij de AH dan keur alles goed wat Ahold Delhaize heeft gedaan door puur en alleen die actie? Of als je een ISP gebruikt die Huawei apparatuur in gebruik heeft, steun je de Chinese overheid?

Als een bedrijf kan verantwoorden door te verkopen via Bol of Amazon en daar goedkopere prijzen kan hanteren dan op de eigen site, is er iets structureels mis bij dat bedrijf of wordt je belazerd waar je bij staat. Wil je uberhaupt dan wel kopen bij zo een bedrijf? Of wil je puur dat product voor zo weinig mogelijk pegels? Hoe zit het met garantie afhandeling? Is dat relevant?

Andere (web)shops zijn ook geen liefdadigheidsinstellingen die alleen maar hun klanten in gedachten hebben, die willen ook alleen maar groeien, meer verdienen, etc. Als die de proporties zouden kunnen aannemen van Amazon door diezelfde praktijken te gebruiken zou 99,99% dat doen.

Als je de consument wil laten opdraaien voor wandaden van bedrijven, dan zullen de arme alleen maar armer worden en de rijken alleen maar rijker. Het is aan onze overheid om bedrijven te voorzien van regels en er voor te zorgen dat ze zich daaraan houden. Maar laat iemand €10 extra in zijn portemonnee houden als deze iets goedkoper bij een Amazon of een Bol kan kopen...

Dat gezegd hebbende, ik koop niet regelmatig bij Amazon of Bol, puur omdat juist daar vaak de prijzen hoger zijn dan bij dedicated webshops. Het is echter vaak iets meer zoekwerk en dan beoordelen of die webshop betrouwbaar is of niet. Af en toe is het gewoon zo dat een Amazon of Bol significant goedkoper is en/of de enige die het binnen een redelijke tijd kan leveren. Sommige type producten koop ik gewoon niet bij een Amazon of Bol ivm. garantie afhandeling. De afgelopen twee weken hier in Pricewatch twee keer producten moeten corrigeren van Amazon (die als goedkoopste stonden) omdat de 1e keer het product niet klopte en de tweede keer de prijs niet klopte... Dus buyer beware!
Saven @Cergorach7 december 2022 11:27
Ik gun mijn centen eerder aan een "Nederlandse" toko, ook al is dat een paar euro meer, dan aan zo'n Amazon. Dat het een schijtbedrijf is voor hun werknemers speelt ook een rol natuurlijk. Maar gaat verder dan alleen dat.

Overigens klopt je redenatie van geen kant. De reden dat ze goedkopere prijzen """"kunnen"""" hanteren bij Bol/Amazon is omdat ze niet anders kunnen. Je wordt kapot geconcurreerd op prijs, bijna niemand houdt dat vol. Maar omdat het platform steeds groter wordt "kun je niet anders" als webwinkelier dan ook te verkopen op Bol. Daarom ben ik ook geen fan van zo'n veredelde marktplaats. Is gewoon een race to the bottom
TheVivaldi @Saven7 december 2022 17:03
Overigens klopt je redenatie van geen kant. De reden dat ze goedkopere prijzen """"kunnen"""" hanteren bij Bol/Amazon is omdat ze niet anders kunnen. Je wordt kapot geconcurreerd op prijs, bijna niemand houdt dat vol.
Precies de reden dat Ford, BMW, e.d. allemaal kapot aan het gaan zijn, want iedereen koopt zo'n goedkope Dacia of Lada waarmee duurdere merken niet kunnen concurreren zonder de prijzen te verlagen… o, wacht.

Nee, zo werkt het helemaal niet.
Pasteis @TheVivaldi7 december 2022 18:51
[...]


Precies de reden dat Ford, BMW, e.d. allemaal kapot aan het gaan zijn, want iedereen koopt zo'n goedkope Dacia of Lada waarmee duurdere merken niet kunnen concurreren zonder de prijzen te verlagen… o, wacht.

Nee, zo werkt het helemaal niet.
Dat is toch helemaal niet te vergelijken? Een Amazon of Bol.com verkopen gewoon ook voldoende A-merken voor een veel veel scherpere prijs dan kleinere webshops.

Kiezen tussen BMW, VW of een Ford en Chinese auto’s, Lada en Dacia maakt wel een veel groter verschil in kwaliteit. Dat is A krediet vergelijken met C kwaliteit
Cergorach
@Saven7 december 2022 12:12
De reden dat ze goedkopere prijzen """"kunnen"""" hanteren bij Bol/Amazon is omdat ze niet anders kunnen.
Er zijn ZAT winkels die niet verkopen op Amazon en al jaren en jaren overleven. Je kan wel degelijk 'anders'. De reden dat ze echter verkopen via een Amazon of Bol is omdat ze daar (meer) makkelijke inkomsten uit krijgen door meer klanten die mogelijk naar een Amazon of Bol gaan en hun eigen site niet kennen.

Zo een 'race to the bottom' is geen lange termijn strategie. En dat weten genoeg ondernemers die het wel lang uithouden. En ook zij weten dat er manieren zijn om juist klanten aan je te binden, ook al gaan die klanten af en toe 'vreemd' bij de concurrentie, ze blijven terugkomen. Voorbeelden: Goede service (belangrijk bij garantieafhandeling), breed assortiment, producten op voorraad, producten goed vindbaar in catalogus, etc. Daarnaast helpt het ook dat je niet altijd de goedkoopste hoeft te zijn, maar over de hele linie scherp geprijsd. Dan zijn mensen eerder geneigd om een prijsverschil van een paar procent over het hoofd te zien.

En als je niet meer mee kan concurreren, dan wordt het wellicht tijd om de toko te sluiten of je te gaan richten op andere producten/activiteiten, want dan zit je in een markt met teveel aanbod en te weinig vraag en kan jij (specifiek) niet iet bieden waardoor je wel klanten aantrekt (en dan is een issue met ondernemer zelf).

In 2022 3x wat besteld bij Amazon:
1x voor iemand anders (hier linkje, bestel dat even voor me)
1x omdat het product bij de bedrijven waar ik als eerste naartoe ga voor dit soort producten het gewoon niet hadden in hun assortiment...
1x zakelijk, een prijsverschil van €100 (~20%) met de concurrentie tijdens een sale.

In 2022 1x wat besteld bij Bol:
1x een Bol waarde bon uitgegeven omdat deze 'op' moest.
Dauthi @Cergorach7 december 2022 11:45
Iedere keer dat je je portomonnee trekt breng je je stem uit.
Je stemt dan inderdaad voor de praktijken, de filosofie, en cultuur van dat bedrijf.

Koop je bij Amazon, dan stem je op mensonterende omstandigheden voor werknemers, je stemt op belastingontduiking, je stemt op vernietiging van nieuwe producten die niet verkocht worden en dus inherente milieu, natuur en klimaatschade.

Dat consumenten denken dat ze gevrijwaard zijn van enige verantwoording omdat de relatie tussen bedrijf x en gevolg y verder van elkaar staan dan vroeger, toont wel hoe effectief reductionisme is in het ontmenselijken.
Cergorach
@Dauthi7 december 2022 12:40
Iedere keer dat je je portomonnee trekt breng je je stem uit.
Je stemt dan inderdaad voor de praktijken, de filosofie, en cultuur van dat bedrijf.
Elke keer als je dit soort dingen roept wordt je dommer.
Omdat ik het zeg, maakt het dit niet waar of de werkelijkheid... ;)

Wij stemmen over het algemeen op de politiek en zoals je daar ook ziet ben je daar slechts 1 op 13-14 miljoen potentiële stemmers en heeft populisme meer invloed dan jou stem. Bij Amazon ben je 1 van honderden miljoenen klanten... Good luck met je stemmen met je portemonnee!

Moet ik me druk maken over de staat van medewerkers van Amazon in de VS? Imho, een absolute NEE! Dat is aan de inwoners van de VS, die hebben politieke keuzes gemaakt waardoor dat soort praktijken mogelijk zijn. Wil je daadwerkelijk wat wijzigen, zorg dat je de juiste politieke keuzes maakt in jou gebied waar je wat te zeggen hebt, Nederland en de EU. Dat gezegd hebbende, ik heb in Nederland bij kleine bedrijfjes gewerkt (25+ jaar geleden) waar de staat van werken een heel stuk slechter was dan wat Amazon uithaalde in de VS voor zijn medewerkers... Geen idee wat de staat daarvan in Nederland nu is, want ik werk al 25 jaar niet meer in dat soort bedrijfjes op dat niveau... Heb jij of je ouders toen gestemd met je portemonnee tegen die bedrijfjes? Nee, want je was daarvan niet op de hoogte, maar je heb wel indirect bij gedragen aan die praktijken... ;-)

En het reductionisme is in het ontmenselijken doe ik heel bewust. Omdat als ik me emotioneel moet gaan investeren in mensen buiten mijn 'bubbel', ik dat emotioneel niet trek. Of nog erger, dat ik er wat aan doe (drastisch)... Dat jij de illusie hebt dat je 'er wat aan doet' door te 'stemmen' met je portemonnee is het equivalent aan tijdens de hongersnood in Afrika fl. 2,50/maand doneren (waarvan wellicht 5-10% op locatie komt om wat te doen aan het issue) en je gemoedsrust daarmee sussen, ipv. je biezen pakken en met je hele hebben en houden daar wat op locatie aan doen... Heb ik ook niet gedaan, maar omdat ik tot de conclusie kwam dat dit de weg was naar een heel kort leven en dergelijke 'kruistochten' water naar de zee brengen is, een oneindige job die meer aan je ziel vreet dan elk andere job die je je kan voorstellen.

Het enige wat mensen doen met (in dit soort situaties) 'stemmen' met de portemonnee is tegen zichzelf stemmen. Je geld gaat naar een andere ondernemer die jij niet kent, investeerders heeft waar jij niets van weet en dingen doet die jij niet ziet. Aan het einde van de rit heb je alleen maar minder in je portemonnee zitten en in de wereld is eigenlijk niets veranderd. En wat helemaal een leuke is, verschillende ondernemers kopen zelf ook gewoon bij Amazon (in) omdat Amazon soms aanbiedingen heeft die lager geprijsd zijn dan wat de ondernemer betaald bij de groothandel...
TheVivaldi @Cergorach7 december 2022 16:48
Precies, het is al meermaals in het nieuws geweest hier dat Nederlandse bedrijven ook niet altijd goede werkomstandigheden hebben. Ik herinner me in ieder geval nog die Nederlandse callcenters waar RTL een paar jaar geleden onderzoek naar deed. Dan was Amazon zo slecht nog niet…

Maar ja, het is ook de naam, hè. Net als dat Apple iets niet goed doet vs als Jolla iets niet goed doet. Van Apple hoor je dat wel; van Jolla zeer waarschijnlijk niet. In dit geval hoor je het dus ook alleen omdat Amazon een grote naam is.
Cergorach
@TheVivaldi7 december 2022 18:25
We love an underdog!
We love to hate the big dog...
HermaHemie @Cergorach7 december 2022 10:57
Dus we moeten volgens u maar gewoon alles kopen? Ook bij bedrijven die misschien wel voor plezier mensen in de brand zetten, want dan kan je zeggen:"Ik steun niet alles wat dit bedrijf doet!"?

Prachtig dat je zoveel tekst nodig hebt om gewoon te zeggen:"Het interesseert me gewoon helemaal niets."
Dat is niet erg, maar zeg dat dan gewoon.
Wouterie @HermaHemie7 december 2022 11:08
Volgens mij is de strekking van het betoog dat bedrijven zich (moeten) houden aan de lokale wetgeving en als ze daaraan voldoen dan moet je zelf maar weten of je dat goed genoeg vind of dat je toch andere keuzes maakt.
Ik vind het ook een lastige hoor! Dankzij globalisering is het haast niet meer mogelijk om precies te weten wat het effect van je aankopen is op wat je graag zou zien in de wereld. Koop je iets bij de wereldwinkel en blijkt opeens dat ze hun infra bij Amazon ondergebracht hebben om maar eens wat te noemen. Tank je nog steeds bij Shell na het Nigeria drama of tank je bij BP na het olielekdrama, of tank je bij iets Russisch of Frans? Je ontkomt er haast niet meer aan of jouw geld doet iets waar je niet achter kunt staan.
De vraag is of je dat erg vind of dat je maar de verantwoordelijkheid afschuift op regeringen en wetgeving en het dus allemaal prima vind.
Cergorach
@Wouterie7 december 2022 11:16
En het is niet alleen globalisering, weet jij hoe klein bedrijfje x zijn werknemers behandeld of dat eigenaar Y diens partner misbruikt? Welke leveranciers en praktijken zij precies gebruiken, etc. De reden dat een Amazon en al die andere grote multinationals constant in het nieuws komen is omdat ze zo groot zijn. En wellicht dat een issue met een webshop in lokaal nieuws naar voren komt, maar daar heb jij niets aan als je in Amsterdam woont en bij een winkel besteld in Breda...
Wouterie @Cergorach7 december 2022 11:36
Ik denk dat je juist het probleem van globalisering aangeeft. Een klein bedrijfje X kan makkelijk op de internationale markt opereren en dus 'foute' diensten en producten gebruiken die voldoen aan de wetgeving van (zeg) China. Maar als de bakker op de hoek zijn winkelmedewerker mishandeld staat binnen no-time de politie op de stoep. Tenzij er geen aangifte wordt gedaan etc... maar dan nog kan de overheid ingrijpen. En de kleine ondernemers hebben behoorlijke last van het niet kunnen krijgen van personeel. Je moet wel lief zijn voor je mensen anders lopen ze weg en sta je daar met je goeie gedrag.
Bij een Amazon kan dat allang niet meer, want de Amazon chef hier heeft helemaal niets te maken met die in de VS. Dus je kunt wel boos worden op Amazon Nederland over wat ze elders flikken maar dat is als boos worden op de Noordzee omdat de Indische Oceaan ergens een dorp wegspoelt.
Daarnaast denk ik dat de redenen dat een multinational als Amazon in het nieuwst komt niet alleen is omdat ze zo groot zijn maar ook omdat het zo goed als onmogelijk is om op een andere manier zo'n bedrijf bij te sturen en in het gareel te krijgen. Ze hebben politieke macht, kunnen makkelijk aan nieuwe werknemers komen, dus alleen publieke verontwaardiging kan hen en de aandeelhouders in beweging krijgen.
Kijk naar een Shell op gebied van duurzaamheid en milieu. Die komen echt niet uit zichzelf in beweging, alleen onder publieke druk en aandeelhouders die bang zijn voor hun reputatie.
Je ziet dit op zo goed als alle vlakken... cacao, kobalt, lithium, hout... de grote jongens komen alleen maar in beweging als hun wandaden breed worden uitgemeten in de media en ze ter verantwoording worden geroepen door verontwaardigde consumenten. Ook de politiek komt pas in beweging als het publiek dat verwacht, dus ja, we gaan het nog veel vaker zien denk ik.
Cergorach
@Wouterie7 december 2022 12:53
En de kleine ondernemers hebben behoorlijke last van het niet kunnen krijgen van personeel. Je moet wel lief zijn voor je mensen anders lopen ze weg en sta je daar met je goeie gedrag.
Weet je waarom kleine ondernemers last hebben van het niet kunnen krijgen van personeel: salaris.
En wat betreft het behouden van personeel... Slaan is overdreven, maar verre van optimale werkomstandigheden en een laag salaris is iets waar het gros van de mensen niet voor opstapt. Zelfs bij ITers merk ik op dat mensen niet (makkelijk) vertrekken uit eigen beweging, zelfs al kan men significant meer verdienen bij iemand anders. Geld is niet alles, maar wel een van de primaire bewegingen om te gaan werken, ook al claimen mensen wat anders... Als dat namelijk het geval was, werkte bijna niemand meer bij commerciële bedrijven, maar voor nop bij goede doelen...
Bij een Amazon kan dat allang niet meer, want de Amazon chef hier heeft helemaal niets te maken met die in de VS. Dus je kunt wel boos worden op Amazon Nederland over wat ze elders flikken maar dat is als boos worden op de Noordzee omdat de Indische Oceaan ergens een dorp wegspoelt.
Exactly!
Ook de politiek komt pas in beweging als het publiek dat verwacht...
En daar denk ik eerder dat de politiek z'n werk dan niet doet. Zelfs voor de consumenten moet men regels stellen en dan nog houd die consument zich er niet aan als ze denken dat ze ermee wegkomen of de pakkans heel laag is. Kijk bv. maar eens naar snelheidsregels, het gros rijd braaf wat er op het bordje staat, ook al veranderd dat zo nu en dan. Maar er is een hele industrie rond het signaleren van snelheidsmetingen en dat is niet omdat ze het leuk vinden, maar zodat mensen die denken dat de regels niet voor hun gelden, sneller kunnen rijden zonder consequenties... Als consumenten zo individueel al reageren, waarom is men dan verbaasd dat bedrijven, welke collecties consumenten zijn, op diezelfde manier functioneert? Het is niet alsof er binnen het bedrijf eerst een consensus wordt bereikt over wat ze gaan doen en welke regels ze wel/niet gaan breken. Dat zijn ook beslissingen van individuen of kleine groepen individuen...
Wouterie @Cergorach7 december 2022 15:56
Het is altijd lastig wat mensen beweegt om te blijven bij een werkgever waar ze niet goed behandeld worden. Ik zou in de commerciële wereld veel meer kunnen verdienen, maar ik heb zo'n relaxte werkgever en fantastische secondaire arbeidsvoorwaarden... Vooral tijdens het Coronagebeuren zag ik het verschil met mijn vrienden die in de (hardere) commerciële wereld zitten. Bij ons werd doodleuk gezegd: je gezin komt op de eerste plaats en als het werk daar onder lijdt dan is dat maar zo.
Zijweggetje... maar toch.
De politiek werkt ook niet goed en dat is nog wel het pijnlijkst zichtbaar in Europa. Er is een zichtbaar democratisch gedeelte, een redelijk zichtbaar compromis gedeelte en een onzichtbaar lobby gedeelte. Ofwel: politiek partijtje roept A, door compromissen etc wordt het A- en door succesvolle lobby vanuit bedrijfsleven wordt het B, of A- maar dan over 10 jaar.
Je hebt natuurlijk gelijk in je vergelijking met de verkeersregels, al kun je daarbij wel opmerken dat de impact van een boete per persoon nogal kan verschillen. Draai je dikke winst en wil je nog wel eens de grenzen opzoeken of overtreden dan leg je daar een buffer voor aan. Als een Amazon of Google wordt aangepakt dan kost dan meteen flink veel geld, maar voor de kleinere standaard overtredingen geldt nog steeds dat het niet uitmaakt of je nu 100 Euro of 1000.000.000 Euro op de je rekening hebt staan. Dan kun je het best veroorloven om een keer flink gas te geven.
synoniem @Cergorach7 december 2022 11:36
Een belangrijke reden dat Amazon zo groot geworden is doordat ze een groot deel van hun werknemers (of "contractors" in hun optiek) uitbuiten en doordat ze door data analyse de best verkopende producten van derde partijen op hun platform goedkoper zijn gaan aanbieden. Daar is uiteraard veel aandacht voor en was ook de reden voor het instellen van een onderzoek door de EU in 2019. Als deze maatregelen inderdaad de oneerlijke concurrentie door Amazon vermindert, heeft het onderzoek een goed resultaat gehad.
TheVivaldi @HermaHemie7 december 2022 16:44
Is een bedrijf waar je het 100% mee eens bent? Dat kan ik me niet voorstellen. Bij de politiek is het al moeilijk genoeg om als lid of kiezer achter élke partijbeslissing te staan; bij bedrijven is dat niet anders.
yanic @HermaHemie7 december 2022 11:05
Ook bij bedrijven die misschien wel voor plezier mensen in de brand zetten
Wees eens niet zo onverdraagzaam, ook een begrafenisondernemer mag arbeidsvreugde ervaren.

edit : typo fix

[Reactie gewijzigd door yanic op 23 juli 2024 08:47]

Cergorach
@HermaHemie7 december 2022 11:24
Ook bij bedrijven die misschien wel voor plezier mensen in de brand zetten, want dan kan je zeggen:"Ik steun niet alles wat dit bedrijf doet!"?
Sinds wanneer doen 'bedrijven' wat en kunnen 'bedrijven' lol hebben? Een bedrijf is een collectie mensen, als daar een aantal mensen tussen zijn die dingen doen die niet door de beugel kunnen, is iedereen dan meteen schuldig? Dus mensen die ooit bij Amazon hebben gewerkt moeten ook nooit ergens anders meer aan het werk, want "Jij bent deel van het Amazon 'probleem'!"...

EDIT:
Dus je gaat nu ook niet meer posten op Tweakers.net posten of überhaupt bezoeken omdat Tweakers.net reclame maakt voor AWS => Amazon:
.plan: Groeien met tech? Leer er alles over tijdens de AWS Smart Business Week

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 23 juli 2024 08:47]

TheVivaldi @HermaHemie7 december 2022 16:59
Als je met goede argumenten komt, dan zal Cergorach er ook goed op reageren.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 08:47]

HermaHemie @TheVivaldi9 december 2022 10:29
Moest nogmaals lachen.
Tintel @Cergorach7 december 2022 11:38
Bol is zelden goedkoper. Enkel hun gratis bezorging vanaf 30(?) euro maakt dat ze soms wat goedkoper zijn.
En helaas heeft Amazon dat voordeel prima toegepast middels Prime.

Het probleem met deze 'handreiking' van Amazon is weer: als ze het fout deden (voor vele jaren) dan zijn ze daar zonder représailles mee weggekomen. Typisch....
En het heeft vermoedelijk heel wat kleine partijen de kop gekost en voor een flinke extra omzet gezorgd bij Amazon zelf.
Cergorach
@Tintel7 december 2022 13:03
Het probleem met deze 'handreiking' van Amazon is weer: als ze het fout deden (voor vele jaren) dan zijn ze daar zonder représailles mee weggekomen. Typisch....
En het heeft vermoedelijk heel wat kleine partijen de kop gekost en voor een flinke extra omzet gezorgd bij Amazon zelf.
Ik ben van mening dat het inderdaad niet zo mogen dat men zou mogen profiteren als men de wet overtreed, maar deed Amazon dat? En als het niet de wet overtrad, wiens schuld is dat? Amazon? De politiek? Of wij die collectief de politiek uitkiezen?

Maar je belicht het verhaal maar van een kant, hoeveel bedrijfjes hebben wel omzet gemaakt door Amazon, want het is niet alleen Amazon die hier van profiteert. Er zijn zat bedrijfjes geweest die niet hadden kunnen bestaan zonder een Amazon of Bol... En dat is alleen kijken naar de verkopende tak. Als prijzen lager zijn, kunnen consumenten meer consumeren en kan er meer verkocht worden... Of is de consument spontaan minder gaan uitgeven door een Amazon en Bol? Nope!

En nee, ik heb het niet over 'trickle' down. maar als je aan een takje van een struik trekt beweegt niet alleen die tak, maar een groot deel van die struik. Een aantal zaken zullen nu uit de struik vallen, maar er is nu ook ruimte op andere delen van de struik die er voorheen niet was. De vraag is of dit een algemeen goede ontwikkeling is en dat is heel lastig te bepalen omdat men over het algemeen alleen maar kijkt naar dat specifieke takje.
Tintel @Cergorach7 december 2022 15:35
maar deed Amazon dat? [de wet overtreden]
Daarvoor liep dat onderzoek wat nu wordt afgebroken. En de schuld van de wet overtreden [mocht dat zo zijn] ligt natuurlijk bij Amazon.

Als we die struik metefoor doorzetten dan heb ik het gevoel dat we inmiddels een struik hebben met heel weinig takjes en dat de stam van de struik [=Amazon] inmiddels heel dik is dat nieuwe takjes niet eens meer aangroeien.

Het idee dat Amazon hun 'mogelijkheden' gebruikte om op een oneerlijke manier zaken te doen is gewoon niet goed. Dat anderen wel hebben kunnen profiteren van Amazon, dat is mooi. Maar als Amazon alle prijzen beheert dan kan dit nooit goed zijn voor de consument. Amazon gaat voor winst maximalisatie niet voor zo min mogelijk kosten voor de consument.
swhnld
@HermaHemie7 december 2022 16:44
Echter steun je dan wel Amazon en dus ook alle dingen die Amazon doet(over de jaren genoeg over in het nieuws geweest).
Stel ik heb een bedrijf, en jij solliciteert daar, ga ik je dan afwijzen omdat je in het verleden een keer door rood licht gereden hebt, of nog erger, sigaretten gerookt hebt in je tienerjaren?
En kom je dan niet met de trien want de NS heeft foute acties gedaan tijdens WOII?
En je belt toch niet met een iPhone want wat er in die fabrieken gebeurt is?
En je kleding is toch wel uitsluitend van Texelse wol?

Kortom, een bedrijf of persoon veroordelen op basis van het verleden zet je feitelijk buiten de maatschappij als je het consequent doet want overal zijn wel fouten gemaakt, of worden fouten gemaakt die nu acceptabel zijn en straks ineens niet meer..

[Reactie gewijzigd door swhnld op 23 juli 2024 08:47]

HermaHemie @swhnld9 december 2022 10:32
Dan kunnen we alles wel goedkeuren.
Dat is helemaal goed, maar dan ook niet meer zeuren als Apple inderdaad weer kinderen weet ik wat aan doet in Azië of de treinen naar foute bestemmingen gaan.

Verder, trek jij dit ook door op mensen. Moet een veroordeeld pedofiel de mogelijkheid hebben een kleuterleraar te worden? Want ik quote je
Kortom, een bedrijf of persoon veroordelen op basis van het verleden zet je feitelijk buiten de maatschappij
En die arme pedofiel uit ons voorbeeld moet toch ook gewoon zijn ding kunnen doen?
swhnld
@HermaHemie9 december 2022 10:51
Terecht punt, en dan kom je bij stap 2 terecht. Iemand of een bedrijf doet iets fout, en wat gebeurt er om het te voorkomen dat het weer fout gaat? Is er vertrouwen vanuit het rechtssysteem dat dit gecontroleerd kan worden en bijgestuurd of niet?

Amazon heeft fouten gemaakt en daar zijn afspraken over met de Eu onder toezicht.
Apple heeft fouten gemaakt en heeft fabrieken onder toezicht nu.

Maar, DSB bank is gesloten en de eigenaar mag nooit meer een bank beginnen, want geen vertrouwen.
En dat geldt dan ook voor de betreffende pedofiel, want ook geen vertrouwen dat het goed komt in een bepaalde omgeving.

En ben jij van mening dat dit systeem niet deugd, stem op een partij die wel de gewenste strafmaat wil hanteren, of begin een eigen partij om dat na te streven en het systeem te veranderen. Bedenk alleen wel dat recht doen gelijke monniken, gelijke kappen inhoud. Dus dit bedrijf is fout en boycot ik, en dat bedrijf is fout maar het komt mij wel goed uit dus die boycot ik niet is hypocriet.
HermaHemie @swhnld9 december 2022 11:01
Amazon heeft fouten gemaakt en daar zijn afspraken over met de Eu onder toezicht.
Apple heeft fouten gemaakt en heeft fabrieken onder toezicht nu.
Als je gelooft dat die twee dingen echt iets veranderen, dan heeft u wel heel veel geloof in de mensheid.
En dat geldt dan ook voor de betreffende pedofiel, want ook geen vertrouwen dat het goed komt in een bepaalde omgeving.
Lees anders een de kranten erop na. Vaak zat dat dit soort mensen geen gebieds- of beroepsverbod krijgen en dat dan ook nog eens mensen het opnemen voor dit soort figuren want ze moeten toch ergens wonen en werken.
Dus dit bedrijf is fout en boycot ik, en dat bedrijf is fout maar het komt mij wel goed uit dus die boycot ik niet is hypocriet.
Ben ik niet degene die hier hard schreeuwt tegen mensen dat het hypocriet is om dan toch maar wel met die bedrijven in zee te gaan?
Tadango @King45897 december 2022 10:42
Dat heb ik vaak andersom. Vaak is wat ik zoek in hun eigen winkel goedkoper, soms scheelt het niets dus dan koop ik alsnog in de eigen winkel.
xFeverr @Mania-927 december 2022 10:52
Dat je iets van een ander koopt vindt ik nog niet eens het aller ergste. Nee, juist dat alles en iedereen er van alles op kan pleuren met slechte moderatie maakt het voor mij het ergst. Het zoeken naar een product is op bol.com bijvoorbeeld een drama. Je krijgt allemaal dingen die ik niet wil zien, die ik niet bedoel of die het helemaal niet zijn. Heb weleens een Xiaomi powerbank via bol gekocht van een andere verkoper en die was dus nep. (Gelukkig deed bol daar niet moeilijk over en hebben ze meteen acties ondernomen, maar het is wel stom dat het gebeurt)

Als ik iets zoek dan kijk ik meestal eerst op Coolblue, omdat alle content op die website van hunzelf is en in de juiste categorieën geplaatst is. Dat gaat dan vooral om producten waar ik niet alle ins en outs van ken, zoals stofzuigers, BBQ's, etc. Het is gewoon fijn om een lijst te hebben van mogelijke producten, en vanuit daar start mijn onderzoek.
Get!em @Mania-927 december 2022 11:19
Helaas transformeren steeds meer webwinkels die origineel alleen hun eigen producten verkopen naar een soort van 3rd party marketplace. Puur omdat omzet groei op eigen producten niet meer verder explosief mogelijk is.

Marktplaats.nl wordt al helemaal volgespamd met bedrijfsverkopen maar ook veel bekende merken verwateren hun verkoop kanaal met 3rd party:
blokker.nl
obelink.nl (campingzooi) en vele anderen

en natuurlijk nog wat bekende marketplaces die wel eigen marketing doen, maar eigenlijk ook veelal op 3rd party leunen vanaf begin af aan, zoals fonq.nl

Maar ook steeds meer webshops die andere efficientie proberen te halen, zoals die wel een .nl webshop hebben, maar een magazijn en verzending vanuit elders in europa doen, met bijbehorende langere levertijden (tot 30 dagen aan toe).
Bijv Bergfreunde, Bergzeit (Duitsland), Hardloop (Frankrijk), Sportfishtackle.nl (Zweden)
rko4u @Mania-927 december 2022 12:20
Zolang het Nederlandse aanbieders zijn, is het mijns inziens niet raar dat er een marketplace is. Veel van die dozenschuivers die u noemt zullen zonden Bol niets verkopen. Bij Amazon is echter het gros chinees en wordt je ineens geconfronteerd met levertijden van een maand zonder track en trace. Je hebt dus ineens geen idee wat de kwaliteit is en wanneer je het gaat krijgen. Dat vind ik het meest kwalijk
machiel @Mania-927 december 2022 13:07
In de afhandeling en communicatie is het ook drama. En als je een factuur moet hebben is het zo onoverzichtelijk.
Gwaihir @Mania-927 december 2022 13:27
Ik voel het denk ik wat minder sterk, maar kom ook naar bol.com primair om van bol.com te kopen (etc.).

Dus ik zit er helemaal niet op te wachten dat zo'n partij een derde die voor dezelfde prijs aanbiedt even vaak gaat tonen als zijzelf. Dan ga je dus bestellingen krijgen die (nodeloos) van allerlei partijen komen i.p.v. van 'Amazon' (met soms als het echt handig is 'n derde erbij in het mandje).
Vexxon @Mania-927 december 2022 16:58
Ik vermijd partijen en Bol en Amazon juist als de pest.
Verwijderd 7 december 2022 10:31
Zou het liefst een vinkje zien bij partijen als bol.com en amazon, waar ik in 1 klap de derde partij verkoop kan verbergen.
De meeste problemen met online shopping komen via dat soort bedrijfjes die zich op een groot platform in de massa verschuilen, toegegeven dat amazon klachten prima afhandelt waar bol zijn handen er af trekt en wijst naar de derde partij.

De gelijke behandeling die ze nu gaan krijgen zal voor de goede 3e partijen dus prachtig zijn, voor de consument wellicht iets minder handig soms.
n4m3l355 @Verwijderd7 december 2022 10:46
Het probleem is niet alleen dat er derde partijen zijn, maar als er derde partijen zijn die "hetzelfde" product verkopen als het origineel Amazon dit intern als hetzelfde product ziet en mogelijkerwijs nep producten krijgt.

Ik snap dat Amazon en Bol derde partijen toeliet om zo meer producten op hun platform aan te kunnen bieden. En als consument was dit ook mooi omdat je immers meer keus krijgt, wil je een premium betalen voor een Apple wire of wil je een Chinese knock-off kopen. Dat je een goedkopere keuze krijgt is mooi, maar de ondergrens is blijkbaar toch wel heel erg laag. Ook zie ik soms merchants die meerdere winkels openen om zo andere uit te markt te drukken, wederom dit moet gewoon niet kunnen. Amazon is hier volledig in doorgeslagen door iedereen toe te laten zonder enige quality control van de merchant.
Odie @Verwijderd7 december 2022 11:22
“Sold by Amazon” is your friend.

https://www.howtogeek.com...ped-by-amazon-itself/amp/
jaenster @Verwijderd7 december 2022 10:40
Oh dat is super makkelijk. Namelijk niet zoeken op bol of amazon :+

Dat klinkt erg flauw en simpel maar, zo simpel is het. Wil je niet dat dit soort platformen bestaan, of simpelweg beter hun best doen om een fatsoenlijk bedrijf te zijn, dan is dat de manier om er iets aan te doen. Een betere wereld begint bij jezelf, dit soort dingen horen daar bij.
Verwijderd @jaenster7 december 2022 10:47
Probleem is dat heel veel producten op andere platforms niet goed te vinden zijn, of je belandt op ali etc.
En om nou elk pakketje afzonderlijk de wereld over te sturen per vliegtuig, nee, dan liever Amazon of Bol.
Dat 3th party wordt gewoon even beter opletten dan nu het geval is, al zal het "prime" vinkje wel helpen.
jaenster @Verwijderd7 december 2022 10:49
Het probleem is dat partijen als bol en amazon hun derde partijen verbieden hun producten ergens anders goedkoper te verkopen. Dat zou verboden moeten zijn. Dat is daadwerkelijk wat deze platformen zo groot maakt. Net als thuisbezorgd die verbied de winkel het goedkoper aan te bieden buiten hun winkel om.
Verwijderd @jaenster7 december 2022 10:52
Grappig genoeg vaak gehad dat je iets op bol.com tegen komt, naar de shop van de reseller gaat en het daar goedkoper aantreft. (tot de verzendkosten, dan kom je vaak weer even duur uit)
Tintel @jaenster7 december 2022 11:39
"Super easy - barely an inconvenience" :*)
DeltaJuliett 7 december 2022 10:13
Het is lastig om 'eerlijk' alle producten evenredig aan te prijzen maar dit is een eerste goede stap.
Zeker wanneer je in het achterhoofd houdt dat niet alle reviews op Amazon van gebruikers zijn, maar van advertentiebureaus, bots en diversen.

Plus wat minder macht bij Amazon is ook geen slecht idee.
HermaHemie @DeltaJuliett7 december 2022 10:23
Gewoon niet kopen bij Amazon, dan hebben ze geen macht meer als niemand dat doet. Ik ontwijk actief Amazon, dus via mij geen macht.
DeltaJuliett @HermaHemie7 december 2022 15:17
Mijn keten van bestellen is:
1. Lokaal
2. Kleinere niche webshops
3. Coolblue / Bol / Bax / Thomann
4. Webshops uit Australie / Japan / Nieuw Zeeland
5. Overpeinzen of ik het echt nodig heb
6. Overpeinzen of ik het zelf kan maken
7. ???
8. Prima, Amazon krijgt paar tientjes voor een boek dat ik wil maar niet op een andere manier kan bestellen.
HermaHemie @DeltaJuliett9 december 2022 10:32
8 kan je dan beter vervangen met downloaden. Is nog beter voor het milieu ook.
ShadLink 7 december 2022 10:36
Maw. het gebruik van Amazon gaat een stuk slechter worden als je zekerheid wil hebben dat een product door Amazon geleverd / verkocht wordt.
Vyo @ShadLink7 december 2022 11:56
Het probleem dat jij omschrijft gaat hier niet geholpen worden. Sterker nog, op dit moment is het zo dat de stapel "3e verkopers" en de stapel "fulfilled by Amazon" intern één grote hoop zijn. Met het beste slechtste van beide werelden, namaak fulfilled by Amazon, anderzijds 3e partijen die klachten krijgen over spul dat door anderen is aangeleverd.

Iedereen kiest nog steeds vrolijk voor Prime zodat het snel geleverd is, maar je merkt dat er echt een race to the bottom speelt. Verkapte dropshippers die na bestelling de verzendtijden direcht bijstellen & namaak is schering en inslag en "door Amazon geleverd" helpt daar geen drol in, of ik nou 18650 batterijen, mechanische vulpotloden of Magic: The Gathering kaartjes zoek: als er kans is op namaak of andere scams blijf je beter weg bij Amazon (en eBay for that matter) en ik zie tegenwoordig in bijna élke hobby FAQ of Wiki met koeienletters bovenaan staan, wil je geen loterij dan blijf je er het beste weg.

Het enige waar dit een oplossing voor probeert te zijn is dat Amazon per definitie een gigantische voorsprong heeft door hun inzage en kennis over prijzen, volume in de markt, etc, op zowel micro- en macro niveau. Daardoor kunnen ze consistent eronder blijven zitten, die "verliezen" zijn een druppel op de gloeiende schaal die Amazon Web Services aan winst binnensleept. Ik geloof er ook geen seconde in dat Amazon nu ineens wél een "eerlijk" algoritme gaat inzetten.
HermanX @Vyo7 december 2022 12:59
Wat de 18650 batterijen betreft bestel ik ze tegenwoordig per 2.
Bestel je 2 losse orders van 2 batterijen dan mogen ze via luchtpost naar je toe.
Stop je ze allemaal in 1 order dan mogen ze niet meer vliegen.

Ik moet nog een keer uitzoeken waar de grens precies ligt maar 2 werkt op dit moment voor mij.
Vyo @HermanX7 december 2022 14:09
Ik ben er recent weer ingedoken omdat ik o.a. voor m'n vape-apparaat en wat custom dingetjes zowel low power als die wat met meer oomph nodig had. Via Amazon durf ik 't echt niet meer, sommige dingen is 't risico het me niet waard en lithium kan flink en lang branden. Dat ik Bezos niet sponsor helpt ook ;)

Van wat ik uit de hardcore subreddits kon halen, is in nederland nkon het beste naast 123accu en evt akkuteile in Duitsland.
HermanX @Vyo12 december 2022 12:22
neon is inderdaad een goede in Nederland, zeker de reclaimed cellen. Heel erg goedkoop en getest.

Ik heb in het verleden ook wel 18650 besteld in china, behoorlijk hit en mis, maar met een dispute wel eenvoudig om je geld terug te krijgen. Zeker de 26650 die ik in china bestel heb ben ik zeer tevreden over.

Lithium batterijen zijn altijd een risico zeker de hogere vermogens.
GekkePrutser
@Vyo9 december 2022 06:31
Ja precies! Ik wil eigenlijk alleen maar kopen van Amazon zelf. Zelfs niet 'fulfilled by Amazon' als ik het kan voorkomen.

Maar Amazon maakt het steeds moeilijker om hier op te filteren. Waarschijnlijk omdat ze in hun marketplace geld verdienen zonder er ook maar iets voor te hoeven doen dus ik denk dat ze het gewoon liever hebben dat ik daar bestel. Maar dat wil ik dus niet.
Linksquest Moderator Spielerij 7 december 2022 11:01
Dat is al een goede stap, nu de website nog overzichtelijker maken. Ik heb namelijk al 2x gehad bij Amazon dat ik een game kocht bij de Nederlandse winkel en ik een Frans en Spaans Doosje kreeg. Als antwoord kreeg je erop dat je de cover op de website maar beter moest bestuderen. Dus hopelijk word dat ook nog verbeterd, maar met deze verbetering zeker al blij.
Jan Onderwater @Linksquest8 december 2022 20:15
En toen heb je een A-Z garantie aanvraag gedaan bij Amazon zelf?
benvanoers 7 december 2022 10:11
Dus de Digital Markets Act zorgt ervoor dat je als bedrijf minder kan/mag als je een product of service aanbied die te succesvol wordt...

Begrijp het ook wel zodat concurrentie een kans heeft, maar er is een reden dat dat bedrijf zo'n groot marktaandeel heeft.

[Reactie gewijzigd door benvanoers op 23 juli 2024 08:47]

MKoot @benvanoers7 december 2022 10:17
maar er is een reden dat dat bedrijf zo'n groot marktaandeel heeft.
Vaak is die reden op een gegeven moment gewoon omdat ze al poortwachter zijn. Whatsapp houdt niet zo’n groot marktaandeel vanwege goede of unieke features, maar omdat ze al de grootste zijn. Dat geldt voor veel tech-poortwachters.

Het is alleen maar goed voor innovatie als misbruik maken van een poortwachtersfunctie beteugeld wordt.
lenwar
@benvanoers7 december 2022 10:54
Dus de Digital Markets Act zorgt ervoor dat je als bedrijf minder kan/mag als je een product of service aanbied die te succesvol wordt...
In een notendop en populistisch verwoord klopt dat ja.

Op het moment dat een bedrijf een bepaald formaat heeft gekregen, heeft het bedrijf veel invloed op het dagelijkse leven van mensen. Die bedrijven moeten dus gereguleerd worden. Je ziet exact ditzelfde gebeuren met overnames. Ook zijn er minimumprijzen voor bepaalde zaken. Je aanbiedingen mogen niet marktverstorend zijn, enzovoorts.

Simpele voorbeelden.
Apple heeft waarschijnlijk genoeg vermogen om 5 jaar lang ieder jaar lang iedereen op de wereld tegen kostprijs een iPhone aan te kunnen bieden. Dat is dan zeer waarschijnlijk een doodsteek voor andere mobieletelefoonproducenten. Wanneer die dan 'kapot zijn gaan ze weer terug naar de huidige prijsstelling'. Albert Heijn had zoiets ook een aantal jaar geleden kunnen doen waarschijnlijk. Maar wetgevig verbied dit gedrag.

Amazon is dusdanig groot, dat hun handelen ook gereguleerd moet worden, om een 'eerlijk speelveld' aan te kunnen houden.
Whatts @benvanoers7 december 2022 10:14
Dus de Digital Markets Act zorgt ervoor dat je als bedrijf niet meer kan/mag als een ander als je een product of service aanbied die te succesvol wordt...

FTFY
dixet @Whatts7 december 2022 10:21
Dus de Digital Markets Act zorgt ervoor dat je als bedrijf niet meer kan/mag dan een ander als je een product of service aanbiedt die te succesvol wordt...

FTFY ;)
Verwijderd 7 december 2022 10:38
Toen ik doorkreeg hoe Amazon omging met hun werknemers ben ik gestopt met kopen bij Amazon. Bol komt ook niet meer voor in de zoektocht naar aankopen om andere moverende redenen.
GekkePrutser
9 december 2022 06:29
Jammer, ik wil liever helemaal geen third-party verkopers zien op Amazon. Maar ze maken het steeds moeilijker om deze uit te sluiten in de zoekacties.

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