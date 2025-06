Europese bigtechwet Digital Markets Act is in werking getreden

De Europese Digital Markets Act is in werking getreden. De antitrustwet is bedoeld om de marktmacht van grote, veelal Amerikaanse, technologiebedrijven in te perken. Het komende halfjaar volgt een transitieperiode.

De Digital Markets Act, of DMA, is een van de twee grote wetgevingen vanuit de Europese Unie die bedoeld zijn om de macht van techbedrijven in te perken. Naast de DMA is er ook de DSA, de Digital Services Act, die regels voor onlineplatforms voorschrijft. De DMA is de eerste van die twee wetten die officieel in werking treedt. Dat gebeurt per dinsdag 1 november. Die datum stond al vast; in april stemde de Europese Commissie al in met de wet, waarmee ook de datum van kracht werd.

De Digital Markets Act bepaalt wat techbedrijven wel en niet op hun platforms mogen en moeten doen. Het gaat dan om zogeheten poortwachters, grote techbedrijven die bijvoorbeeld een bepaalde jaaromzet of een aantal maandelijkse gebruikers hebben. De wet regelt onder andere dat er interoperabiliteit tussen diensten moet zijn en welke verificatie bedrijven moeten toepassen op adverteerders. Ook gelden er regels die monopolies moeten voorkomen, zoals restricties op het voortrekken van bepaalde diensten. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over de DMA.

De wet wordt weliswaar direct van kracht, maar begint met een overgangsperiode, waardoor de impact ervan nog een tijdje op zich laat wachten. Die periode duurt zes maanden, tot 2 mei volgend jaar. In die periode hebben bedrijven de tijd om hun producten aan te passen en aan de regels te voldoen. Daarna volgen twee maanden, tot 3 juli 2023, waarin de bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, hun diensten verplicht aan de Europese Commissie moeten melden. De EC neemt vervolgens 45 werkdagen om te bepalen of bedrijven inderdaad als 'poortwachter' worden aangemeld, en daarna hebben de poortwachters opnieuw zes maanden de tijd om hun producten aan te passen. Het kan dus zijn dat bedrijven pas vanaf begin maart 2024 daadwerkelijk aan alle eisen hoeven te voldoen.